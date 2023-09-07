Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения - ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что РФ вывела в рамках ротации практически все свои подразделения из Беларуси.
"На данный момент РФ вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые завершили подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были", - сказал Демченко на брифинге в медиацентре Украина - Укринформ.
Представитель также отметил, что страна-агрессор Россия использует Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений, и там периодически находились российские военные в количестве 10-11 тысяч человек. То есть, РФ на сегодня не имеет группировки для осуществления вторжения из Беларуси на территорию Украины.
По линии госграницы с Беларусью за последнее время пограничники не фиксировали каких-либо изменений. На границе ситуация полностью контролируемая. Укрепление границы продолжается, чтобы исключить случаи диверсий или дестабилизации ситуации.
Кроме того, Демченко сообщил, что количество вагнеровцев в Беларуси постепенно уменьшается. Они не вовлечены в какие-то активные действия, в частности дестабилизацию ситуации на границе с Украиной или странами ЕС.
Напомним, что вертолеты Беларуси пересекли границу Польши. Польша увеличит численность войск на границе с подконтрольной агрессору России Республикой Беларусь из-за инцидента с вертолетами режима Александра Лукашенко.
В Сети раскрыли детали ссоры двух диктаторов, как "Путин обвинил Лукашенко в заговоре". Владимира Путина якобы сильно разозлил тот факт, что дроны беспрепятственно преодолели воздушное пространство Республики Беларусь и достигли Пскова.
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