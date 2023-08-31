"Путин обвинил Лукашенко в сговоре": в Сети раскрыли детали ссоры двух диктаторов

Владимира Путина якобы сильно разозлил тот факт, что дроны беспрепятственно преодолели воздушное пространство Республики Беларусь и достигли Пскова.

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Лукашенко и Путин обсудили атаку на аэродром в Пскове / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российскому диктатору Владимиру Путину доложили о ночной атаке дронов на военный аэродром в Пскове, что очень разозлило хозяина Кремля. Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами, Путин срочно созвонился с белорусским самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

"Ещё с утра президенту доложили, что более двадцати беспилотных летательных аппаратов, принимавших участие в ночной атаке на аэродром в Пскове, якобы запущенные с территории Украины, беспрепятственно преодолели воздушное пространство Республики Беларусь. Это действительно сильно разозлило Путина и он потребовал соединить его с Лукашенко", - говорится в сообщении.

По данным канала, во время телефонного разговора "Путин начал высказывать претензии и обвинять Лукашенко чуть ли не в сговоре с украинской стороной, но натолкнулся на бурю возмущения".

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"Лукашенко эмоционально заявил, что его оболгали, и что ничего подобного не было и быть не могло, что он не просто первый, но и единственный друг и брат российскому президенту и никогда не допустил бы ничего подобного, а виноваты во всем, по мнению Александра Григорьевича, российские военные и ФСБ, которые проспали атаку, и теперь все сворачивают на него. Путин не стал развивать конфликт и получил от Лукашенко под конец разговора матерную критику Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина, Сергея Шойгу и Михаила Мишустина. В итоге Путин завершил разговор ещё более расстроенным, чем его начинал", - пишет Генерал СВР.

Атака дронов на псковский аэродром ночью 30 августа

В ночь на 30 августа в ряде городов РФ прогремели взрывы. Под удар попал военный аэродром в Пскове.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что по аэродрому в российском Пскове могли ударить БПЛА UJ-22 или дроны типа "Бобер".

СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове после ночной атаки.

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