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Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

Алексей Тесля
7 сентября 2023, 02:40
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В Украине практически нет объектов, которые могут быть целью для применения ядерного оружия РФ, считает Александр Кочетков.
Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси
Александр Кочетков оценил угрозу ядерного удара РФ / колаж: Главред, скріншот: відео Youtube, фото: ua.depositphotos.com

Страна-агрессор РФ вряд ли планирует применение ядерного оружия по территории Украины, в частности из Беларуси, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"Сегодня ни я лично, ни экспертная среда не видят такой возможности. Это абсолютно ни на что не влияет, не добавляет России мощности по агрессии против Украины, не влияет на противостояние со стороны НАТО", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что в Украине практически нет объектов, которые могут быть целью для применения такого оружия.

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"Да и Кремль предупрежден об ответе, который может быть как после применения ядерного оружия, так и превентивно", - отметил он.

Собеседник считает, что предварительным этапом должны стать испытания этого оружия Россией.

"Сейчас сохраняется интрига, но как только РФ проведет ядерные испытания и неудачно, тогда все узнают, что "король голый". Поэтому они и опасаются, поэтому и повышенной угрозы использования такого оружия нет", - добавил Кочетков.

Ранее Кирилл Буданов пояснил, как Кремль пытается обмануть Лукашенко с ядерным оружием. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, какие ядерные боеголовки и зачем Россия отправляет в Беларусь.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Напомним, ранее Александр Лукашенко сказал, что большая часть тактического ядерного оружия России уже привезли на территорию РБ. По его словам, Запад якобы "не отследил" перемещение вооружений.

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ядерное оружие Александр Кочетков война России и Украины
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