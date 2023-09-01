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Буданов пояснил, как Кремль пытается обмануть Лукашенко с ядерным оружием

Дмитрий Видоменко
1 сентября 2023, 12:44 обновлено 1 сентября, 12:44
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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, какие ядерные боеголовки и зачем Россия отправляет в Беларусь.
Лукашенко, Буданов
По словам Буданова, Кремль с помощью Лукашенко утилизирует свое старое ядерное оружие / коллаж Главред, фото УНИАН

Ядерные боеголовки, которые предназначенные для установки на тактический ракетный комплекс "Точка-У", которые руководство страны-агрессора РФ отправляет в Беларусь, снимают со складов корпорации "Росатом", где те стояли в очереди на утилизацию. Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал руководитель Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, Кремль с помощью подконтрольного режима в Беларуси решает вопросы утилизации ядерного оружия советского производства.

"Сейчас в "Росатоме" [ядерные боеголовки для "Точки-У" ‒ Главред] с утилизации снимают. Из складов "Росатома", не военных арсеналов, [их ‒ Главред] получают, продлевают [им ‒ Главред] ровно на год срок годности, просто написав, что еще на год можно, и — загоняют в Беларусь", — сказал Буданов.

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С помощью таких незамысловатых действий, считает генерал, Кремль за деньги "белорусских партнеров" хочет окончательно решить вопрос с устаревшим оружием.

"Через год они же зададут вопрос: знаете, ну, срок же истек", — подытожил Буданов.

Ядерное оружие России в Беларуси

В Министерстве обороны республики Беларусь 25 мая сообщили, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Москва и Минск подписали соответствующий документ. Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в РБ, однако Минск не будет его контролировать.

16 июня на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге глава Кремля Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие России уже в Беларуси.

"Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть", - сказал Путин.

27 июня непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что большая часть тактического ядерного оружия России уже привезли на территорию РБ. По его словам, Запад якобы "не отследил" перемещение вооружений.

"БольшАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - подчеркнул Лукашенко.

Позднее CNN сообщает, что страна-агрессор Россия переместила первую партию тактического ядерного оружия на территорию Беларуси.

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ядерное оружие Александр Лукашенко новости Беларуси война России и Украины Кирилл Буданов
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