Первая партия ядерного оружия России уже в Беларуси – CNN

У России около 1900 единиц тактического ядерного оружия и пока непонятно, сколько боеголовок может быть размещено в Беларуси, пишут журналисты.

https://glavred.info/world/pervaya-partiya-yadernogo-oruzhiya-rossii-uzhe-v-belarusi-cnn-10487518.html Ссылка скопирована

Россия уже переместила часть тактического ядерного оружия в Беларусь - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия переместила первую партию тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. У РФ примерно 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, около 1900 – тактическое оружие. Сколько из них разместят в РБ, пока непонятно.

Как сообщает CNN, в разведке США собеседники рассказали, что "нет оснований сомневаться" в заявлении директора РФ Владимира Путина, согласно которому Москва уже отправила в Беларусь первую партию тактического ядерного оружия.

Согласно данным Федерации американских ученых, всего у РФ приблизительно 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок. Около 1900 из них – тактическое ядерное оружие. Непонятно, сколько боеголовок Путин намерен перевезти в РБ.

видео дня

Журналисты также отметили, что официальные лица на Западе публично не подтвердили информацию о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Однако, как рассказали журналистам высокопоставленные чиновники, у аналитиков "нет оснований сомневаться" в заявлениях Путина относительно "определенных успехов" в перемещении ядерного оружия.

Чиновники не объяснили, почему придерживаются такой точки зрения, но признали – разведке сложно отследить оружие даже при помощи спутниковых технологий.

Ядерное оружие России в Беларуси

В Министерстве обороны республики Беларусь 25 мая сообщили, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Москва и Минск подписали соответствующий документ. Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в РБ, однако Минск не будет его контролировать.

16 июня на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге глава Кремля Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие России уже в Беларуси.

"Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть", - сказал Путин.

27 июня непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что большая часть тактического ядерного оружия России уже привезли на территорию РБ. По его словам, Запад якобы "не отследил" перемещение вооружений.

"БольшАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - подчеркнул Лукашенко.

Другие новости: