Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - Кочетков

Российское ядерное оружие рискует оказаться блефом, поэтому РФ боится его испытаний, считает эксперт.

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Ядерное оружие не спасет РФ от неизбежного проигрыша в войне - Кочетков / Главред

Страна-агрессор Россия, вероятно, перебросила в Беларусь партию ракет с ядерными боеголовками. Однако, по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Россия перебрасывает туда устаревшие комплексы Точка-У, которые собиралась отправить на утилизацию.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, представляет ли угрозу для Украины ядерное оружие РФ в Беларуси, чего на самом деле Россия хочет достичь ядерным шантажом и может ли Украина вернуть себе ядерное оружие в будущем.

Глава украинской разведки Буданов сообщил, что Россия доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки. Насколько велик риск применения ядерного оружия?

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Во-первых, информация о перемещении части ядерного оружия в Беларусь западные информационные агентства со ссылкой на официальные источники в Пентагоне сообщали еще несколько месяцев назад. То есть это никоим образом не новость. Если понаблюдать за перемещением самолетов, которые взлетают с авиабазы РФ в Энгельсе и разгружаются в белорусских Мачулищах, то здесь нет никакой тайны. Но и влияния на риск ядерного противостояния и применения ядерного оружия, тактического или стратегического, этот факт не имеет, потому что все рычаги контроля сохраняются исключительно за Россией. То есть Лукашенко никоим образом не влияет ни на решение по применению, ни на его выполнение. Поэтому он формально управляет территорией, откуда может быть применено тактическое ядерное оружие (потому что стратегического там нет), и по которой может быть применен превентивный удар или ответный удар.

Во-вторых, российское так называемое двенадцатое управление в системе Минобороны РФ, которое занимается обслуживанием и хранением ядерного оружия, недавно проводили учения с участием непосредственно белорусских военных, которые должны обслуживать Искандеры – баллистические ракеты, небольшое количество которых есть на территории Беларуси и которые потенциально могут нести ядерное оружие. Так вот даже это российское управление не удовлетворено уровнем белорусских солдат, офицеров, которые должны обслуживать это оружие. То есть такой риск после полномасштабного вторжения еще сохранялся и несколько повысился, потому что на Украину напало ядерное государство, но он сохраняется примерно на том же уровне.

Есть какие-то факторы, которые могут повлиять на решение России по применению тактического ядерного оружия с территории Беларуси? Потому что мы видим, что РФ на многое способна.

Сегодня ни я лично, ни экспертная среда не видят такой возможности. Это абсолютно ни на что не влияет, не добавляет России мощности по агрессии против Украины, не влияет на противостояние со стороны НАТО. Если бы они применили тактическое ядерное оружие в Украине, то у нас практически нет объектов, которые могут быть целью для применения такого оружия. Да и Кремль предупрежден об ответе, который может быть как после применения ядерного оружия, так и превентивно.

Поэтому желания использовать ядерное оружие у РФ пока нет, хотя пропагандистские призывы есть постоянно. Но это шантаж и запугивание – фактической подготовки к применению ядерного оружия за весь период войны не зафиксировано. И предварительным этапом должны стать испытания этого оружия Россией. То есть тактические, стратегические, подземные, в воздухе или под водой. Россияне даже пытались имитировать, когда министр обороны РФ Шойгу вместе с министром ядерной энергетики Адамовым летали на землю, где раньше был советский полигон испытаний ядерного оружия, и якобы обсуждали возобновление испытаний. Но потом было официальное заявление России, что они и близко не собираются, потому что сами не уверены, что эти испытания докажут работоспособность российского ядерного оружия. Сейчас сохраняется интрига, но как только РФ проведет ядерные испытания и неудачно, тогда все узнают, что "король голый". Поэтому они и опасаются, поэтому и повышенной угрозы использования такого оружия нет.

Путин, фактически, сегодня мало влияет на ситуацию – в РФ, по большей части, руководит коллективный Путин, его окружение. А они не хотят умирать в ядерном огне, зато им нужно снятие санкций и возможность снова отдыхать где-то на Западе в собственной недвижимости, которую там приобрели. Они хотят жить, и жить хорошо.

Была информация, что россияне перебрасывают в Беларусь даже не Искандеры, а Точки-У, которые должны были у себя утилизировать. Это тоже свидетельствует о том, что Россия не собирается применять это оружие?

Точка-У стреляет на 120 км и может нести тактическую ядерную боеголовку. Смысл состоит в том, что 12 управления, которое дрессировало белорусских воинов, отметили, что белорусы искуснее обращаются с Точкой-У, чем с Искандером. И это намек на то, что белорусов не допустят к Искандерам, а оставят им лишь устаревшие Точка-У, от которой Украина, например, отказывается. Это - очередное проявление пренебрежительного отношения России к белорусам.

Соответственно, этот шантаж России и направлен на то, чтобы заморозить боевые действия и добиться снятия санкций?

Да, пока Путин еще формально жив. Но каким-то образом взять паузу, передохнуть и начать договариваться вместо того, чтобы воевать. Окружение Путина явно этого хочет, потому что контакты между окружением во главе с Патрушевым и достаточно весомыми представителями США продолжаются все время.

Также накануне появлялась информация, что в Великобританию перебрасывают самолеты F-35, которые способны нести ядерные боеголовки. Как, по-вашему, НАТО может их применить-это такое превентивное действие?

Никоим образом. Во-первых, любой самолет НАТО может нести ракеты с ядерной боеголовкой. Ее фактически можно использовать с гаубицей, которая стреляет на 30 километров, так же и любую стратегическую боеголовку можно использовать для ракет морского базирования - Томагавков и других, которые из Средиземного моря долетают почти до любой точки РФ. Эта переброска самолетов фактически ни на что не влияет. Возможность какими были, такими и остаются. Но это имеет смысл для некоторого успокоения людей в США и Европе. Медведев после очередной бутылки начинает кого-то пугать, и западные политики же должны реагировать определенным образом, поэтому и перебрасывают самолеты, а мы это с вами обсуждаем. Но в противостоянии фактически ничего не меняется.

Учитывая такую ситуацию вокруг ядерного оружия, насколько вероятно рассмотрение вопроса о возвращении Украине ядерного оружия в будущем?

Нет, потому что у нас нет экономической способности, потому что это – огромные деньги. Где-то одолжить на ядерное оружие нам не дадут, и попытки создать его самостоятельно сразу будут негативно восприняты нашими союзниками, из-за чего у нас могут возникнуть огромные проблемы. Ядерное оружие - это оружие богатых независимых стран. Украина, к сожалению, сегодня полностью зависима от партнеров как в смысле поставки оружия, так и в смысле поставки финансовых ресурсов. Поэтому ядерное оружие мы пока создать не можем, хотя есть и альтернативные варианты, с помощью которых без ядерного оружия можно сдерживать агрессора. Но это уже отдельный разговор.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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