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Белорусские военные напали на польских пограничников

Алёна Воронина
28 августа 2023, 22:14 обновлено 28 августа, 22:16
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Военные Беларуси начали забрасывать пограничников Польши камнями поздно вечером в воскресенье.
Польские пограничники
Белорусские военные напали на польских пограничников/ Straž Graniczna

На польско-белорусской границе произошла опасная ситуация. Белорусские военные напали на пограничников Польши и начали бросать в них камни.

Об этом сообщила Straž Graniczna (пограничная служба Польши). Отмечается, что такая ситуация произошла за прошедшие сутки, 27 августа.

В результате инцидента никто не пострадал.

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"В 23:00 военнослужащие Беларуси забросали польский патруль камнями, никто не пострадал, транспортные средства не повреждены", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ночь на воскресенье шестеро иностранцев пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси. Это были граждане Сирии и Йемена.

Ситуация на польско-белорусской границе

1 августа 2 вертолета Воздушно-космических сил Беларуси пересекли воздушную границу Польши. Инцидент произошел в рамках совместных учений белорусских военных с боевиками ЧВК "Вагнера". Боевые машины летели очень низко, поэтому польским средствам слежения было сложно их обнаружить. В Варшаве сделали заявление и сообщили об инциденте Североатлантическому альянсу.

В начале августа в Польше ответили на угрозы из РБ. В Министерстве национальной обороны страны сказали, что Польша отправила свои боевые вертолеты к границе с Беларусью и усилила приграничье. Пилоты будут действовать решительно и нанесут удары в случае провокаций с Белорусского направления.

10 августа стало известно о заявлении министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Польша перебросит на границу с Беларусью 10 тысяч солдат. Он добавил, что на границе с Беларусью будут "солдаты, которые станут повышать квалификацию там, в гарнизонах, воссозданных на востоке страны".

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