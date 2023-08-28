Белорусские военные напали на польских пограничников

На польско-белорусской границе произошла опасная ситуация. Белорусские военные напали на пограничников Польши и начали бросать в них камни.
Об этом сообщила Straž Graniczna (пограничная служба Польши). Отмечается, что такая ситуация произошла за прошедшие сутки, 27 августа.
В результате инцидента никто не пострадал.
"В 23:00 военнослужащие Беларуси забросали польский патруль камнями, никто не пострадал, транспортные средства не повреждены", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в ночь на воскресенье шестеро иностранцев пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси. Это были граждане Сирии и Йемена.
Ситуация на польско-белорусской границе
1 августа 2 вертолета Воздушно-космических сил Беларуси пересекли воздушную границу Польши. Инцидент произошел в рамках совместных учений белорусских военных с боевиками ЧВК "Вагнера". Боевые машины летели очень низко, поэтому польским средствам слежения было сложно их обнаружить. В Варшаве сделали заявление и сообщили об инциденте Североатлантическому альянсу.
В начале августа в Польше ответили на угрозы из РБ. В Министерстве национальной обороны страны сказали, что Польша отправила свои боевые вертолеты к границе с Беларусью и усилила приграничье. Пилоты будут действовать решительно и нанесут удары в случае провокаций с Белорусского направления.
10 августа стало известно о заявлении министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Польша перебросит на границу с Беларусью 10 тысяч солдат. Он добавил, что на границе с Беларусью будут "солдаты, которые станут повышать квалификацию там, в гарнизонах, воссозданных на востоке страны".
Читайте также:
- "Максимальное внимание к наступлению": Зеленский провел важное заседание Ставки
- "Ребята идут пешком ночью, без техники": Резников рассказал о сложном продвижении ВСУ
- Усилят ли мобилизацию в Украине: Резников объяснил текущую ситуацию