Усилят ли мобилизацию в Украине: Резников объяснил текущую ситуацию

Сейчас нет критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии. Но у Украины тоже есть потери, и нужно пополнять ряды ВСУ.

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Резников ответил, усилят ли мобилизацию в Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

У украинской армии сейчас нет критической ситуации с мобилизационным резервом. В это время нет необходимости объявлять новую мобилизацию. Сейчас мобилизация продолжается в соответствии с планами, и о ее усилении или новой волне пока речь не идет.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции 28 августа, пишет ТСН.uа. Также он отметил, что продолжаются изменения в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"У нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию. У нас еще есть ресурсы с точки зрения правового плана", – отметил Резников.

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Он уточнил, что сейчас происходит обновление кадрового состава ТЦК.

"Что касается выполнения этого плана: у нас сейчас благодаря реакции общественности – журналистов, активистов, родственников военных, серьезно взялись за центры комплектования, бывшие военкоматы. Было заседание СНБО и на ставке это обсуждалось, сейчас идет обновление кадрового состава ТЦК", – сказал Резников.

Мобилизация в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заговорил об усилении мобилизации. Он отметил, что военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовывать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

Сообщалось, что в одной из областей Украины срочно усиливают мобилизацию. Чтобы выполнить планы, поставленные государством, процесс мобилизации срочно усиливают в Харьковской области.

Напомним, в Раде сообщили детали мобилизации. Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на сегодня мобилизация в Украине проводится в плановом режиме. Он отметил, что с начала войны в Украине происходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия.

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