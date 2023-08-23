"Надо больше людей": Зеленский заговорил об усилении мобилизации

Президент Украины отметил, что украинское военное командование хочет получить возможность мобилизовывать больше людей.

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В Украине могут усилить мобилизацию / коллаж: Главред, фото: офис президента

В Украине может усилиться мобилизация. С такой просьбой обращается украинское военное командование. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

"Но сначала надо понимать кто и как это делает. Поэтому вопрос военкоматов и ВЛК надо ускорить. Это надо привести в порядок, а потом уже начать или начинать разговор о том, как увеличивать, кем и чем", - сказал Зеленский.

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Напомним, после скандальных коррупционных дел с участием сотрудников ТЦК Зеленский уволил всех областных военкомов. Президент Украины подписал указ об увольнении военкомов №491/2023.

Скандалы с военкомами

Одесский военком Евгений Борисов во время полномасштабной войны приобрел себе дорогое имущество за границей на миллионы долларов. После получения подозрения Борисов, уже уволенный со службы, пытался бежать из Украины. Задержали одесского "военкома" в Киеве 24 июля. Его имущество арестовано.

В связи со скандалом президент Владимир Зеленский поручил провести масштабную проверку военкоматов и территориальных центров комплектования.

Национальная полиция Украины на Днепропетровщине провела обыски у областного военкома Анатолия Пикало, которого подозревают в незаконном обогащении.

По данным следствия, за полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр.

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить себе дом. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

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