Тела россиян всплывают в реке, РФ пытается избежать протестов - ВСУ

Заместитель командира батальона "Арей" рассказал о том, как оккупанты бросают на поле боя своих раненых побратимов.

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РФ скрывает свои потери на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook/Сергей Жеребило

У РФ огромные потери на фронте, однако власти делают все, чтобы их скрыть. Российские оккупанты не спасают раненых и оставляют их на поле боя вместе с погибшими. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило.

Он убежден, что Кремль боится говорить о настоящем количестве погибших оккупантов, так как в РФ могут начаться массовые протесты.

"Российские власти намеренно скрывают безумные потери, поэтому россияне и не забирают своих с поля боя. Буквально на днях видели с ребятами, как трупы российских солдат всплывали в речке Мокрые Ялы. Россияне бросают и своих раненых, и двухсотых не забирают", - говорит Жеребило. видео дня

Кремль подкармливает "Ладами" семьи, потерявшие своего родного на войне против Украины. В то же время украинский защитник убежден, что Путину не удастся скрыть успехи ВСУ на фронте.

"Пока особого влияния огромные потери не имеют. И я не знаю, где та критическая черта, когда русские возмутятся. Пока что за каждого убитого сына или мужа российская семья получает Ладу Калину и счастлива от того. Хотелось бы, чтобы путинский режим посыпался как можно быстрее. И наши военные успехи – самая большая гарантия этого.

Кто такой Сергей Жеребило Сергей Жеребило - заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии. Ранее он был учителем в Криворожской ООШ №46. Позже начал работать инженером на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Также был начальником бюро соцпроектов. В ноябре 2010 года Жеребило начал работать в исполкоме Ингулецкого районного в городе совета. Об этом пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции и закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В ISW сообщили, что контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, войска сделали мощный шаг. Силы обороны Украины продвинулись на рубеже Авдеевка-Донецк и на Западе Запорожской области.

Удары ВСУ по глубокому тылу россиян разводят панику в РФ. Такие атаки в значительной мере ухудшают моральное состояние войск агрессоров в Украине - и это может угрожать в целом устойчивостью обороны российских оккупантов.

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