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Контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, войска сделали мощный шаг – ISW

Андрей Ганчук
20 августа 2023, 15:10 обновлено 20 августа, 15:15
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Силы обороны Украины продвинулись на рубеже Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области, считают аналитики американского Института изучения войны.
ВСУ, войска РФ
ВСУ продвинулись в Запорожской и Донецкой областях - ISW / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, Минобороны РФ

Армии Украины в ходе контрнаступательной операции удалось продвинуться на восточном – рубеже Авдеевка-Донецк – и на южном фронтах. Вероятно, бойцы разминировали на юге большие поля, которые были "обороной" оккупантов России. В такой ситуации контрнаступление ВСУ может ускориться. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что силы обороны продвинулись на восточном и южном фронтах на некоторых участках.

"Украинские войска 19 августа продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, продвигаясь на рубеже Авдеевка – Донецк и на западе Запорожской области", - указано в сообщении.

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Американские аналитики сослались на видеозаписи геолокации, которые были опубликованы еще 16 августа. Там показано, что ВСУ удалось достичь ограниченного продвижения к востоку от Невельского (западнее от Донецка). Геолокационные кадры уже за 19 августа зафиксировали движение армии севернее Работино Запорожской области.

"18 августа CBS News сообщило, что анонимные официальные лица США заявили, что украинские силы продвигаются в направлении Токмака и разминировали российское минное поле к северу от Токмака. Официальные лица США, вероятно, подразумевают недавнее наступление на север и восток от Роботиного", - процитировали в Институте сообщение журналистов.

Аналитики полагают, что продвижение ВСУ, скорее всего, имеет тактическое значение, а войскам, вероятно, удалось разминировать большие поля на юге. Благодаря таким успехам контрнаступление может ускориться.

"Эти достижения могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, которые, вероятно, будут способствовать более быстрым достижениям наступления", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ идут вперед, несмотря на упорные бои, заявили в разведке Минобороны Великобритании. Согласно данным аналитиков, войска продолжили продвижение на Бердянском направлении, а российские оккупанты безуспешно атаковали на Купянском направлении в Харьковской области.

В Институте изучения войны считают, что у ВСУ есть множество способов перерезать сухопутный коридор РФ. Как полагают аналитики, освобождение Мелитополя – только один из способов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется. По его словам, динамика боевых действий указывает на то, что наступление не будет стремительным.

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