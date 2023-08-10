Польша перекинет на границу с Беларусью 10 тысяч солдат - польский премьер

Польская армия перебросит на границу с Беларусью большой отряд ‒ примерно 10 тысяч солдат и офицеров. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает портал Rzeczpospolita.
"Будет около 10 тысяч солдат ‒ 4 тысячи будут военнослужащими, которые непосредственно участвуют в операции, которая касается поддержки пограничной службы на границе. И 6 тысяч человек в резерве", ‒ пояснил он.
Далее он добавил, что на границе с Беларусью будут "солдаты, которые станут повышать квалификацию там, в гарнизонах, воссозданных на востоке страны".
Провокация Беларуси с вертолетами у границ Польши
1 августа 2 вертолета Воздушно-космических сил Беларуси пересекли воздушную границу Польши. Инцидент произошел в рамках совместных учений белорусских военных с боевиками ЧВК "Вагнера". Боевые машины летели очень низко, поэтому польским средствам слежения было сложно их обнаружить.
В Варшаве сделали заявление и уведомили об инциденте Североатлантический альянс.
7 августа стало известно, что Беларусь начала военные учения у границ Польши и Литвы.
В Минобороны подконтрольной агрессору России Беларуси сказали, что заявления Польши, дескать, "выдуманные". Как "полагают" в Минске, Варшава якобы "ищет оправдания наращиванию сил и средств у белорусской границы".
Однако эксперты настаивают, что до момента получения "вагнеровцами" тяжелой техники переброшенная в Беларусь ЧВК угроз ни для Украины, ни для стран НАТО не несет.
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