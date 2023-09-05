'Будет помогать ВСУ': в ГУР раскрыли планы российского летчика Ми-8

Российский военный летчик Максим Кузьминов перешел на сторону Украины.

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Российский пилот перешел на сторону ВСУ / коллаж: Главред, фото: Укринформ, УНИАН

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что российский военный летчик Максим Кузьминов, перешедший на сторону Украины, собирается помогать Силам обороны в борьбе с оккупантами.

Как отметил Юсов в эфире телемарафона "Єдині новини", что спецоперация ГУР называлась "Синица".

"Потому что синица в руках - это хорошо. И сегодня в руках украинских сил безопасности и обороны - ранее российский вертолет Ми-8 2016 года производства, то есть свеженький, вместе с пилотом, который не просто перешел на сторону добра и на сторону Украины, но, можно это приоткрыть, собирается помогать Украине дальше защищать свою независимость и суверенитет", - пояснил представитель ГУР. видео дня

На вопрос о том, вступит ли Кузьминов в ряды Сил обороны, Юсов прямо не ответил. Сказал лишь, что "пока ждем подробности, но будет помогать".

Спецоперация ГУР: что известно

Напомним, что 23 августа Ми-8 РФ вез запчасти к "сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки Украины, которая длилась более 6 месяцев.

В ГУР рассказали подробности, как переманили вертолет Ми-8 ВКС РФ в Украину. 28-летний капитан и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов назвал главным мотивом своего поступка категорическое неприятие агрессивной войны Кремля.

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