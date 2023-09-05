'Нужны огромные деньги': эксперт объяснил, почему Украина не может иметь ядерку

Ядерное оружие - это оружие богатых независимых стран, считает Александр Кочетков.

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Украина не может иметь ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, насколько вероятно рассмотрение вопроса о возвращении Украине ядерного оружия в будущем.

Экперт считает, что Украина не может иметь ядерное оружие, потому что у нас нет экономической способности. На это нужны огромные деньги.

"Где-то одолжить на ядерное оружие нам не дадут, и попытки создать его самостоятельно сразу будут негативно восприняты нашими союзниками, из-за чего у нас могут возникнуть огромные проблемы. Ядерное оружие-это оружие богатых независимых стран. Украина, к сожалению, сегодня полностью зависима от партнеров как в смысле поставки оружия, так и в смысле поставки финансовых ресурсов", - подчеркнул Кочетков. видео дня

Аналитик считает, что ядерное оружие Украина пока создать не может, хотя есть и альтернативные варианты, с помощью которых без ядерного оружия можно сдерживать агрессора.

Напомним, что Александр Кочетков объяснил, будет ли НАТО использовать в войне самолеты F-35 C ядерными ракетами. Недавняя переброска силами НАТО самолетов F-35 (которые могут нести ядерные ракеты) фактически ни на что не влияет, считает эксперт.

США перебросят в Британию 54 ядерных бомбардировщиков F-35. Ожидаемое размещение ядерного оружия Соединенными Штатами на территории Великобритании эксперты считают доказательством вступления западного мира в новую Холодную войну.

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