Эксперт пояснил, будет ли НАТО использовать в войне самолеты F-35 c ядерными ракетами

Недавняя переброска силами НАТО самолетов F-35 (которые могут нести ядерные ракеты) фактически ни на что не влияет, считает Александр Кочетков.

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Александр Кочетков считает, что F-35 скоро не будут использоваться в войне / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Вряд ли силы НАТО могут применить в ближайшее время самолеты F-35 с ядерным оружием на них. Об этом в интервью Главреду сказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Никоим образом. Во-первых, любой самолет НАТО может нести ракеты с ядерной боеголовкой. Ее фактически можно использовать с гаубицей, которая стреляет на 30 километров, так же и любую стратегическую боеголовку можно использовать для ракет морского базирования - Томагавков и других, которые из Средиземного моря долетают почти до любой точки РФ. Эта переброска самолетов фактически ни на что не влияет. Возможность какими были, такими и остаются. Но это имеет смысл для некоторого успокоения людей в США и Европе. Медведев после очередной бутылки начинает кого-то пугать, и западные политики же должны реагировать определенным образом, поэтому и перебрасывают самолеты, а мы это с вами обсуждаем. Но в противостоянии фактически ничего не меняется", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. видео дня

Война России и Украины

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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