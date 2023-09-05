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Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

Юлия Куришко
5 сентября 2023, 14:17 обновлено 5 сентября, 14:38
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"За" отставку Резникова проголосовали 327 народных депутатов.
Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку
Резникова отправили в отставку / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 5 сентября, парламент принял решение и поддержал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова с должности.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, что "за" отставку Резникова проголосовали 327 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

видео дня
  • "Слуга Народу" - 210,
  • "ЄС" - 24,
  • "Батьківщина" - 11,
  • "Платформа за життя та мир" - 20,
  • "За майбутнє" - 11,
  • "Голос" - 10,
  • "Довіра" - 15,
  • "Відновлення України" - 12,
  • Внефракционные - 14
Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку
Результаты голосования фракций / фото: t.me/yzheleznyak

Министр обороны Резников также лично отчитался за 552 дня своей работы в должности.

По данным депутата Железняка, назначение Рутема Умерова на должность будет рассматриваться 6 сентября.

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку
Рустама Умерова назначат министром обороны Украины / фото: t.me/yzheleznyak

"Начали процедуру увольнения главы Фонда госимущества Рустема Умерова с должности", - написал Железняк.

Напомним, что 4 сентября Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. Министр обороны Украины подал в Верховную Раду заявление об отставке. Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны.

СМИ узнали детали, почему Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров. В Министерстве культуры и информационной политики, Минобороны, Фонде госимущества и Антимонопольном комитете будут новые руководители.

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Верховная Рада парламент Алексей Резников
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