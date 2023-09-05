Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

"За" отставку Резникова проголосовали 327 народных депутатов.

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Резникова отправили в отставку / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 5 сентября, парламент принял решение и поддержал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова с должности.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, что "за" отставку Резникова проголосовали 327 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

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"Слуга Народу" - 210,

"ЄС" - 24,

"Батьківщина" - 11,

"Платформа за життя та мир" - 20,

"За майбутнє" - 11,

"Голос" - 10,

"Довіра" - 15,

"Відновлення України" - 12,

Внефракционные - 14

Результаты голосования фракций / фото: t.me/yzheleznyak

Министр обороны Резников также лично отчитался за 552 дня своей работы в должности.

По данным депутата Железняка, назначение Рутема Умерова на должность будет рассматриваться 6 сентября.

Рустама Умерова назначат министром обороны Украины / фото: t.me/yzheleznyak

"Начали процедуру увольнения главы Фонда госимущества Рустема Умерова с должности", - написал Железняк.

Напомним, что 4 сентября Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. Министр обороны Украины подал в Верховную Раду заявление об отставке. Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны.

СМИ узнали детали, почему Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров. В Министерстве культуры и информационной политики, Минобороны, Фонде госимущества и Антимонопольном комитете будут новые руководители.

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