Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

Сегодня, 5 сентября, парламент принял решение и поддержал отставку министра обороны Украины Алексея Резникова с должности.
Как отметил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, что "за" отставку Резникова проголосовали 327 народных депутатов.
Как проголосовали фракции:
- "Слуга Народу" - 210,
- "ЄС" - 24,
- "Батьківщина" - 11,
- "Платформа за життя та мир" - 20,
- "За майбутнє" - 11,
- "Голос" - 10,
- "Довіра" - 15,
- "Відновлення України" - 12,
- Внефракционные - 14
Министр обороны Резников также лично отчитался за 552 дня своей работы в должности.
По данным депутата Железняка, назначение Рутема Умерова на должность будет рассматриваться 6 сентября.
"Начали процедуру увольнения главы Фонда госимущества Рустема Умерова с должности", - написал Железняк.
Напомним, что 4 сентября Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке. Министр обороны Украины подал в Верховную Раду заявление об отставке. Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны.
СМИ узнали детали, почему Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров. В Министерстве культуры и информационной политики, Минобороны, Фонде госимущества и Антимонопольном комитете будут новые руководители.
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