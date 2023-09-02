Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: СМИ выяснили детали

На следующей неделе Верховная Рада отправит в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. Кроме того, депутаты сменят главу Минкульта и ряд других.
Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источники, кресло Резникова в Минобороны займет глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.
Кроме того, Рада назначит нового главу Министерства культуры и информационной политики. Эту должность получит бывший директор "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлия Федив.
Место Умерова в Фонде госимущества, по данным источников, займет Ольга Песчанская. Сейчас она возглавляет Антимонопольный комитет.
Главой АМКУ назначат главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
Перестановки в Кабмине
На днях первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что в первую неделю сентября в Министерстве обороны Украины сменят главу - место Алексея Резникова займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Резников вероятно будет назначен послом в Великобританию.
20 июля министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку.
27 июля парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко.
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