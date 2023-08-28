Самолеты F-16 появятся на фронте весной 2024 года - Резников

Появление истребителей F-16 на фронте может "изменить правила игры" в войне.

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F-16 изменят правила игры на фронте, уверен Алексей Резников / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Украина может начать использовать истребители F-16 уже весной 2024 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild.

"Я бы сказал, что это (появление F-16 на фронте, - ред.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - сказал он.

По его словам, нужно учитывать время на обучение и подготовку инфраструктуры.

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"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может быть, и немного больше", - добавил Резников.

Он также добавил, что появление истребителей на фронте может "изменить правила игры" в войне.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим", - добавил он.

Истребители F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна передаст Воздушным силам ВСУ почти все имеющиеся в распоряжении армии американские самолеты F-16 ‒ кроме нескольких, которые оставят для обучения украинских пилотов.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинские пилоты начали обучение на F-16, По его словам, это займет не менее 6 месяцев. План обучения включает не только освоение функций этих самолетов, но и изучение английского языка, поскольку базового уровня иностранного оказалось недостаточно.

Румыния подготовила все необходимое для начала учений украинских пилотов на истребителях F-16. Но есть еще одно условие. Речь идет о бюрократическом нюансе.

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