Румыния подготовила логистику для учений ВСУ на F-16, осталось одно условие

Украинские пилоты будут проходить учения на F-16 не только в Румынии, но и в других странах НАТО.

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Страна утверждает, что все еще есть один бюрократический "момент" в организации учений пилотов ВСУ / коллаж Главред, фото president.gov.ua

Румыния подготовила все необходимое для начала учений украинских пилотов на истребителях F-16. Но есть еще одно условие.

Как рассказал в интервью Financial Times румынский премьер Марчел Чолаку, речь идет о бюрократическом нюансе.

"Я жду подписанные протоколы для пилотов в ближайшие несколько дней, и это последнее оставшееся препятствие. Насколько нам известно, логистика подготовлена", - сказал Чолаку.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Известно, что Украина уже точно получит около 40 самолетов F-16 от Нидерландов и 19 - от Дании. Кроме того, свои истребители, по информации СМИ, может передать и Норвегия. Открытым остается и вопрос передачи ВСУ авиации от Швеции, хотя официально страна о таких намерениях не заявляла.

Обучение первой группы украинских авиаторов, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, уже стартовали в Дании. Следующие группы будут тренироваться в разных уголках Европы, в частности в Британии и Греции.

Тренировка является важным этапом в поставках F-16, потому что именно от ее сроков будут зависеть и сроки передачи самолетов. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, в свою очередь, допустил такой "авиационный" транш "в недалеком будущем".

Аналитики подчеркивают, что даже после получения F-16 Украина будет использовать советские самолеты, пока их не изменят на более современные F-35.

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