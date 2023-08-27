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Мир не подталкивает РФ к распаду, но это произойдет по одной причине – эксперт

Алёна Воронина
27 августа 2023, 17:01 обновлено 27 августа, 17:01
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Другие государства боятся ускорять распад России, потому что не хотят брать на себя ответственность за риски и последствия.
Разпад России, Алексей Ижак
Когда экономика РФ дойдет до дна, Россия может развалиться, считает эксперт/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Никто в мире по состоянию на это время не подталкивает страну-агрессора Россию к распаду, потому что другие государства боятся рисков, которые этот процесс может за собой потянуть, и не хотят брать на себя такую ответственность.

Но того, что РФ может распасться сама собой без их вмешательства, ни одно государство уже не боится. Такое мнение высказал эксперт по вопросам международной безопасности, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в интервью Главреду.

"Я думаю, ни одна политическая сила в мире сейчас не подталкивает Россию к распаду, потому что это слишком большая ответственность и слишком много рисков. Если подталкивать РФ к распаду, это означает взять на себя риски того, что будет после этого происходить. А будут, наверное, негативные последствия и для экономики, и с точки зрения беженцев, и проблем с поставками российских товаров", – отметил Алексей Ижак.

В то же время, по словам эксперта, есть одна причина, которая вероятнее всего может подтолкнуть РФ к распаду – существенные проблемы в экономике, которые повлияют на все ее территории.

"Если экономическая ситуация в России дойдет до такого дна, что отдельные территории будут пытаться выживать отдельно, такое может произойти", – подчеркнул Ижак.

Он добавил, что такого распада никто в мире уже особо не боится.

Смотрите интервью Алексея Ижака Главреду об итогах саммита БРИКС:

Кто такой Алексей Ижак

Алексей Ижак - заведующий отделом исследований регионов и общин в Национальном институте стратегических исследований (НИСД).

В 2014-2018 годах - заместитель директора, директор филиала НИСД в городе Днепр.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отмечал, что РФ применит план В отношении войны в Украине, потому что не может одержать победу военным путем. РФ "припасла" еще один вариант, как повлиять на Украину, ведь на фронте оккупантов преследуют неудачи. Поэтому украинцам стоит быть осторожными, подчеркнул Данилов.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечал, что Путин может готовиться к гражданской войне в РФ. Он пояснил, что убийство Пригожина – это сигнал Путина тем, кто против него.

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