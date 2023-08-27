Дым видно за километры: в Бердянске мощный пожар на базе военной техники РФ

В оккупированном РФ Бердянске Запорожской области произошел крупный пожар. Густой черный дым виден из многих районов города.
По предварительной информации, что-то сильно горит на территории одного из предприятий. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
По данным местных жителей, ранее оккупанты завозили военную технику в цеха одного из предприятий.
"Звуков взрывов местные не слышали", - уточнил он.
Как пишут в Сети, возгорание в Бердянске произошло на территории завода Дормаш.
Ранее сообщалось о том, что оккупанты массово сгоняют колонны техники и армию в направлении Бердянска. Российская оккупационная армия через Мариуполь в направлении Бердянска направила две большие колонны с военной техникой и живой силой, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
ВСУ пошли вперед и прорвались на Бердянском направлении. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные добыли частичный успех и продвинулись от 350 м до 1,4 км на Бердянском направлении.
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