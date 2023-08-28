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"Украинские земли станут российскими": кандидат в президенты США сделал скандальное заявление

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2023, 22:50 обновлено 28 августа, 22:55
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Вивек Рамасвами планирует договариваться с Россией о прекращении войны в Украине.
Вивек Рамасвами, Бахмут
Кандидат в президенты США собирает признать российскими оккупированные территории Украины / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Википедия

В США внезапно заявили о том, что могут признать российскими незаконно оккупированные территории Украины. Об этом цинично заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, сообщает The Hill.

Такое решение он пообещал принять, если американцы изберут его президентом. Он даже нагло заявил, что планирует отправиться в Москву в качестве "президента" в 2025 году, чтобы обсудить условия прекращения войны в Украине.

Рамасвами говорит, что не допустит вступление Украины в НАТО в обмен на прекращение Россией военного союза с Китаем. Также он обещает России, что снимет с нее санкции и вернет на мировой рынок.

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Кандидат в президенты выступает против расширения НАТО и требует, чтобы европейские члены увеличили расходы на оборону.

Война в Украине

Напомним, у Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что вся внутренняя легитимность диктатора Путина строится на убеждении российских элит в том, что он "еще не проиграл войну". Чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима.

В ГУР раскрыли детали ударов на юге. Участники движения сопротивления в координации с ГУР осуществили доразведку и уничтожение ряда вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Напомним, штурмовики ВСУ уничтожили группу оккупантов РФ, расстреляв в упор. Штурмовая группа 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила российских оккупантов в ближнем бою.

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