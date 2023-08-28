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Уничтоженных россиян вывозили грузовиками: в ГУР раскрыли детали ударов на юге

Алексей Тесля
28 августа 2023, 13:52 обновлено 28 августа, 14:09
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Силы сопротивления в координации с ГУР осуществили доразведку и уничтожение ряда вражеских объектов.
Мелитополь, взрыв
Стали известны подробности удара по оккупантам на Запорожье / Фото из открытых источников, УНИАН

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали подробности ударов по российским оккупантам и предателям на захваченной территории Запорожской области.

Участники движения сопротивления в координации с ГУР осуществили доразведку и уничтожение ряда вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области, сообщает военная разведка в Telegram.

"В частности, 24 августа 2023 года в городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области в рамках празднования Дня Независимости Украины около шести утра в окно помещения "заместителя председателя" оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера посетил украинский дрон-камикадзе. Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу", - отметили в военной разведке.

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Там также уточнили, что 23 августа в День Государственного флага Украины, в штабе отделения ФСБ города Энергодар Запорожской области (ул. Набережная, 24) проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск.

"Около 19.00, в момент наибольшей концентрации россиян, в штабе раздался мощный взрыв. После начала эвакуации по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар, дополнительно уничтоживший личный состав оккупантов, а также значительно повредивший расположенные там автомобили. На место происшествия прибыли три пожарных расчета и карета скорой помощи. Тела убитых захватчиков несколькими военными Уралами отвезли в направлении Мелитополя", - добавили в ГУР.

Смотрите видео - удары по оккупантам на Запорожье:

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/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Мелитополе мощно "прилетело" по оккупантам. В оккупированном городе произошли более пяти мощных взрывов за ночь. Российские захватчики сразу отправили "Камазы" и "Уралы" на места "прилетов".

Напомним, ранее в Крыму был взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.

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новости Мелитополя Запорожская область ГУР взрыв война России и Украины
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