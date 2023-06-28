УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пригожин исчез: самолеты главаря ЧВК прилетели в Беларусь, но его никто не видел

Анна Ярославская
28 июня 2023, 08:50 обновлено 28 июня, 09:04
31
Самолеты, связанные с главарем "вагнеровцев", вчера приземлились в Беларуси, но неизвестно, был ли сам Пригожин на борту.
Пригожин исчез: самолеты главаря ЧВК прилетели в Беларусь, но его никто не видел
Евгений Пригожин якобы прилетел в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: BlackSky, скриншот

Утром во вторник, 27 июня, два самолета, связанные с главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, приземлились на белорусской авиабазе вблизи Минска. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки BlackSky. Но точное местонахождение Пригожина пока неизвестно. Он не был замечен ни на видео, ни на фотографиях после того, как он покинул военный штаб Ростова-на-Дону в субботу вечером, пишет CNN.

Тем временем белорусские государственные СМИ цитируют Александра Лукашенко, который заявил, что Пригожин находится в Беларуси.

На спутниковом снимке, сделанном во вторник утром компанией BlackSky, видно, как два самолета с серийными номерами RA-20795 и RA-02878 стоят на взлетном поле на авиабазе Мачулищи неподалеку от Минска.

видео дня

Дополнительные спутниковые снимки от BlackSky, а также анализ измерений самолетов CNN подтвердили, что самолеты прибыли за последние 24 часа и совпадали с размерами самолетов, связанных с Пригожиным.

Спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетов в Беларуси
Спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетов в Беларуси / Фото: BlackSky

Данные отслеживания полетов FlightRadar24 показали, что самолеты приземлились вблизи Минска около 8 часов утра по местному времени. Перед посадкой у обоих самолетов были выключены транспондеры, что скрыло точное место посадки.

Два источника – высокопоставленный представитель европейской разведки и источник, знакомый с самолетами Пригожина – подтвердили CNN, что самолеты связаны с главарем "вагнеровцев", но не знали, был ли сам Пригожин на борту.

В воскресенье днем самолет Пригожина RA-20795 совершил рейс в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга. Данные отслеживания FlightRadar24 не показали, что самолет приземлился в городе, но он совершил внезапный поворот в город, прежде чем его транспондеры выключились.

Приблизительно через пять часов транспондеры самолета снова включили, и было замечено, как он покидает район Ростова-на-Дону, направляясь обратно в Санкт-Петербург.

Затем в 1:03 ночи тот же самолет, казалось, совершил тот же рейс в район Ростова-на-Дону, и снова выключил свои транспондеры перед посадкой.

Самолет снова появился на радарах в 5:32 утра по местному времени и, видимо, покинул район Ростова-на-Дону. Борт начал совершать окружной полет вокруг Украины и юга России в направлении Минска. Транспондеры снова отключились в 7:37 утра по местному времени, когда он начал спускаться в районе Минска.

Второй самолет Ra-02878 совершил перелет из одного московского аэропорта в другой в воскресенье днем: Шереметьево - международный аэропорт Жуковский. В понедельник он вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, приземлившись в 13:26.

Утром 27 июня в 6.44 этот самолет вылетел из Санкт-Петербурга. Транспондеры были выключены в 7.55 утра по местному времени, когда он начал спускаться в район Минска.

Как сообщал Главред, по данным Пентагона, "вагнеровцы" всё еще остаются на территории Украины. В американском оборонном ведомстве не знают о точном месторасположении и передвижении наемников Пригожина.

Ранее Telegram-канал СВР писал, что Пригожин якобы сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что военные Беларуси получат от "вагнеровцев" "ценный опыт".

Другие новости:

Беларусь Евгений Пригожин ЧВК Вагнер новости Беларуси
Реклама

Главное за день

Ракетный удар по Краматорску: РФ убила 8 украинцев, из них трое - дети, 60 раненых

Ракетный удар по Краматорску: РФ убила 8 украинцев, из них трое - дети, 60 раненых

08:12 Украина
Зачем Лукашенко позвал Пригожина в Беларусь: в ISW объяснили, в чем выгода диктатора

Зачем Лукашенко позвал Пригожина в Беларусь: в ISW объяснили, в чем выгода диктатора

06:48 Мир
"Путин мгновенно может исчезнуть": диктатору РФ активно ищут замену – Небоженко

"Путин мгновенно может исчезнуть": диктатору РФ активно ищут замену – Небоженко

04:30 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:03

Нужна соль и рис: как легко и просто помыть бутылки изнутри

08:50

Пригожин исчез: самолеты главаря ЧВК прилетели в Беларусь, но его никто не видел

08:20

Путин усилится, если усилится Пригожин.мнение

08:13

Вагнеровцы до сих пор остаются в Украине – Пентагон

08:12

Ракетный удар по Краматорску: РФ убила 8 украинцев, из них трое - дети, 60 раненыхФото

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

07:41

Две родные сестры из Волыни за один месяц потеряли на войне своих мужей

07:00

День рождения Владимира Дантеса: 5 хитов поющего волонтера с украинским вайбомВидео

06:48

Зачем Лукашенко позвал Пригожина в Беларусь: в ISW объяснили, в чем выгода диктатора

06:21

Как хорошо выглядеть в 60 лет летом: 6 незаменимых вещей для стильного образаФото

Реклама
06:20

Неспроста у путинских были похоронные лицамнение

04:30

"Путин мгновенно может исчезнуть": диктатору РФ активно ищут замену – Небоженко

04:00

С Днем Конституции Украины: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июня

03:50

Как сказать на украинском "лесничная площадка": Авраменко озвучил благозвучный аналог

03:15

Бывшая невестка Елизаветы II борется с раком молочной железы

02:45

Эксперт спрогнозировал, будет ли помогать Пригожин Лукашенко своими боевиками

02:05

Как сделать чтобы шашлык не горел: хитрый фокус дает стопроцентный результат

01:20

"Дело в деньгах": политолог объяснил, чего может упасть российский режим

27 июня, вторник
23:57

Как правильно носить оверсайз футболку: трендовые идеи 2023

23:55

"РФ заслуживает поражение и трибунал": Зеленский отреагировал на теракт в Краматорске

23:16

"Остался последний аргумент": Кулеба рассказал, как Путин может шантажировать Запад

Реклама
23:13

Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

22:58

Гороскоп на июль 2023 для Львов: расставание, задержка в деньгах и большие тратыВидео

22:52

Рожать будет в Эмиратах: Линдси Лохан рассекретила пол своего первого ребенка

22:49

Редкое фото: Елена Кравец показала, как подросли ее двойняшки

22:22

В Украине вернули поверку счетчиков газа: как не попасть под штраф

22:16

Гороскоп на июль 2023 для Скорпионов: судьбоносные события, удача и поездкаВидео

22:12

Как правильно – "їхати автобусом" или "на автобусі": Авраменко объяснил дилеммуВидео

21:37

Может не соответствовать нормам: эксперты предложили переименовать Запорожье

21:25

Будут "купаться" в деньгах: 5 знаков зодиака будут самыми богатыми в 2024 году

21:03

"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

20:56

Онкобольную Анастасию Заворотнюк внесли в черный список из-за долгов

20:53

Русские оккупанты потерпели серию провалов: в Генштабе ВСУ рассказали о боях

20:34

Данилов спрогнозировал новые бунты в РФ: "Будет не один сезон"

20:30

Киркоров решил "подлизнуть" Путину с Лукашенко, но попался на неграмотности

20:04

Рамина Эсхакзай раскрыла подробности своей личной жизни

19:49

"Первые F-16 можем получить до конца года": Ермак рассказал о "крыльях" для ВСУ

19:46

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

19:39

Зачем 28 июня обязательно убирали в доме: приметы и запреты дня

19:20

Прекращение выплаты пенсий на карточку: кто из украинцев под угрозой

19:20

Для чего Пригожину Лукашенкомнение

Реклама
19:17

"Забор есть, ставьте палатки": Лукашенко рассказал о лагерях для "вагнеровцев"

19:02

Одежда будет безупречно чистой: 5 лучших способов, как убрать белые разводы после стирки

18:30

Экс-муж Спирс ответил на обвинения в том, что он тянет из нее алименты

18:08

Девушка показала, как за 1 минуту почистить кастрюлю молодой картошки

18:04

Герою навсегда 20 лет: война забрала молодого защитника со Львовщины

17:50

Над смешным именем собаки хохочет вся пивная: мужчина стал звездой паба

17:43

"Черненькая из НеАнгелов" сбежала в РФ в поисках лучшей жизни - СМИ

17:32

Что произойдет с человеком, если каждый день есть клубнику

17:22

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:19

Кулинарная хитрость: в каком порядке тушить овощи, чтобы не получилась размазня

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять