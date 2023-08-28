"Не вижу решений, которые привели бы к миру": Венгрия выдала циничное заявление

В Венгрии внезапно заговорили о том, что Украина должна сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, солдаты которого ежедневно убивают украинцев. Такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак. Об этом сообщает Index.
Она не заметила военное решение, которое "привело бы к миру". Новак акцентировала внимание на том, что у нее "твердое" мнение о переговорах.
"Эта война длится уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое бы привело к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому надо садиться за стол переговоров! Это твердое мнение я высказала Зеленскому как публично, так и частно", - сказала Новак.
В то же время она отметила, что хочет присоединиться к переговорам, если они все же начнутся.
Переговоры Украины и России
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что за одним столом переговоров Зеленского с Путиным не будет. Дипломат акцентировал внимание на том, что Путин не может являться партнером в рамках переговорного процесса, потому что он совершил слишком много преступлений.
Чрезвычайный и полномочный посол в Японии Сергей Корсунский рассказал, посадят ли Украину за стол переговоров. По его мнению, западный мир хочет, чтобы Киев победил в войне Москву, однако стремится контролировать разрушительные процессы в России.
Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду сказал, что Украина должна бить по Москве, чтобы у Киева была серьезная переговорная позиция в рамках любых мирных диалогов. Как полагает эксперт, если этого не делать, переговоры рискуют пойти не по сценарию украинского государства.
Другие новости:
- Российский оппозиционер раскрыл, повлияет ли уход Путина на завершение войны
- Россиян расстреляли в упор: штурмовики ВСУ уничтожили группу оккупантов РФ
- Война в Украине может "заморозиться", мало шансов на ее скорое завершение – премьер Чехии