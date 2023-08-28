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"Не вижу решений, которые привели бы к миру": Венгрия выдала циничное заявление

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2023, 18:16 обновлено 28 августа, 18:19
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Президент Венгрии заставляет Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным.
Владимир Путин, Каталина Новак, Владимир Зеленский
Венгрия призывает Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия, Офис президента

В Венгрии внезапно заговорили о том, что Украина должна сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, солдаты которого ежедневно убивают украинцев. Такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак. Об этом сообщает Index.

Она не заметила военное решение, которое "привело бы к миру". Новак акцентировала внимание на том, что у нее "твердое" мнение о переговорах.

"Эта война длится уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое бы привело к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому надо садиться за стол переговоров! Это твердое мнение я высказала Зеленскому как публично, так и частно", - сказала Новак.

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В то же время она отметила, что хочет присоединиться к переговорам, если они все же начнутся.

Переговоры Украины и России

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что за одним столом переговоров Зеленского с Путиным не будет. Дипломат акцентировал внимание на том, что Путин не может являться партнером в рамках переговорного процесса, потому что он совершил слишком много преступлений.

Чрезвычайный и полномочный посол в Японии Сергей Корсунский рассказал, посадят ли Украину за стол переговоров. По его мнению, западный мир хочет, чтобы Киев победил в войне Москву, однако стремится контролировать разрушительные процессы в России.

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду сказал, что Украина должна бить по Москве, чтобы у Киева была серьезная переговорная позиция в рамках любых мирных диалогов. Как полагает эксперт, если этого не делать, переговоры рискуют пойти не по сценарию украинского государства.

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