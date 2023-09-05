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На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов

Юлия Куришко
5 сентября 2023, 14:59 обновлено 5 сентября, 15:25
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За сутки силы обороны Таврического направления выполнили 1218 огневых задач по оккупантам.
На Таврическом направлении ВСУ 'перемололи' сотню оккупантов и склады боеприпасов
ВСУ атакуют оккупантов на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: 33-я отдельная механизированная бригада, 35-я ОБрМП

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о работе Сил обороны на Таврическом направлении.

Как сообщил Тарнавский в своем Telegram-канале, что в целом, за прошедшие сутки враг 13 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 788 обстрелов, нанес 1 ракетный и 24 авиаудара.

Известно, что за сутки артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1218 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага составили 172 человека (безвозвратные - 63, раненые - 106, плен - 3). Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 2 ББМ, 7 артиллерийские системы и минометы, 2 БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники", - раскрыл об успехах ВСУ Тарнавский.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления российских оккупантов.

Контрнаступление армии Украины: ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона". Украинские силы продвинулись к позициям, которые находятся к востоку от противотанковых рвов РФ, что является частью трехслойной обороны к западу от ивового.

Полковник ВСУ рассказал, что россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей. Вторая линия российской обороны содержит разветвленную сеть подземных тоннелей, поскольку у солдат РФ было больше года, чтобы окопаться, считает Александр Штупун.

Разведчики ВСУ раскрыли, как ушли из засады под Бахмутом. Группа украинских военных при этом попала в засаду. Пришлось применять все знания и смекалку, чтобы уйти целыми.

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война в Украине контрнаступление ВСУ
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