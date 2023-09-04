ВСУ держат оброну: оккупанты наступают и несут потери на передовой

Из-за российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

https://glavred.info/ukraine/zsu-trimayut-obronu-okupanti-nastupayut-ta-zaznayut-vtrat-na-peredoviy-10498180.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаку оккупантов / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте за сутки - страна-агрессор Россия нанесла 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.

Как сообщили в вечерней сводке Генштаба на странице в Facebook, что из-за российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполовки и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Клещевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

На шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Работиного, Степногорска Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного.

Также в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

видео дня

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.

Продвижение ВСУ

Напомним, что издание The New York Times сообщило, что ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить оккупантов. Недавними боями украинская армия превзошла ожидания. ВСУ занимают господствующие высоты и в нескольких местах преодолевают основную линию обороны россиян.

ВСУ освободили под Бахмутом 47 кв. километров территории. На прошлой неделе в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано еще три квадратных километра.

Генерал рассказал о мощном продвижении ВСУ. Александр Тарнавский сообщил, что минное поле заблокировало украинские войска на несколько недель, пока саперы медленно расчищали штурмовой путь, но теперь этот барьер преодолен.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.