ВСУ держат оброну: оккупанты наступают и несут потери на передовой

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте за сутки - страна-агрессор Россия нанесла 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.
Как сообщили в вечерней сводке Генштаба на странице в Facebook, что из-за российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ситуация на фронте
- На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.
- На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполовки и Спорного Донецкой области.
- На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Клещевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.
- На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки.
- На шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Работиного, Степногорска Запорожской области.
- На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного.
Также в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.
Продвижение ВСУ
Напомним, что издание The New York Times сообщило, что ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить оккупантов. Недавними боями украинская армия превзошла ожидания. ВСУ занимают господствующие высоты и в нескольких местах преодолевают основную линию обороны россиян.
ВСУ освободили под Бахмутом 47 кв. километров территории. На прошлой неделе в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано еще три квадратных километра.
Генерал рассказал о мощном продвижении ВСУ. Александр Тарнавский сообщил, что минное поле заблокировало украинские войска на несколько недель, пока саперы медленно расчищали штурмовой путь, но теперь этот барьер преодолен.
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