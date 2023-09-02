Вокруг все взрывается и горит: оккупанты меняют тактику на фронте - NYT

Украинские военные пошли в успешное контрнаступление и из-за этого у оккупантов большие проблемы. Россияне пытаются прибегнуть к разным хитростям и меняют тактику на фронте, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщает The New York Times.
Российские оккупанты поджигают минные поля в Запорожской области, чем делают их еще более смертоносными. Враг обгладывает взрывчатку легковоспламеняющимся веществом и сбрасывают взрывчатку из беспилотника, как только украинские военные начинают разминировать местность.
Оккупанты понимают, что мины легче обнаружить и обезвредить.
"Россияне знают об этом и установили оборонительные сооружения вдоль трассы Т0158 с бетонными бункерами для пулеметчиков. Российские беспилотники держат дороги под постоянным наблюдением", — говорится в сообщении.
Война в Украине
Ранее Подоляк раскрыл неожиданный сценарий окончания войны. Украине не будет легко в освобождении оккупированных РФ территорий, считает Михаил Подоляк.
Напомним, ранее в Литве дали тревожный прогноз. Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Ранее военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет. Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило в интервью Главреду рассказал, закончится ли эта война, когда Путина не будет.
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