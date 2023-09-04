ВСУ успешно используют кассетные боеприпасы по всему фронту: уничтожают оккупантов

Многочисленные видеозаписи, сделанные украинскими беспилотниками, свидетельствуют, что кассетные снаряды применяются ВСУ повсеместно.

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ВСУ используют кассетные боеприпасы / коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН, Википедия

Военный обозреватель Юлиан Репке сообщил, что ранее российская армия более года имела огневое преимущество по всему фронту, однако картина начала резко меняться в пользу ВСУ.

По словам обозревателя BILD Юлиан Репке сейчас именно украинская армия накрывает скопление российских войск артиллерийским огнем.

"Этому способствуют не только более 400 155-миллимитровых артиллерийских орудий, предоставленных западными странами, но и переданные США в больших количествах кассетные боеприпасы", - отметил Репке.

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Многочисленные видеозаписи, сделанные украинскими беспилотниками, свидетельствуют, что кассетные снаряды применяются ВСУ повсеместно. По подсчетам Репке, украинские военные используют до пяти кассетных боеприпасов на группу российских солдат, сочетая артиллерийские обстрелы с обычными гранатами и атаками беспилотников.

Соглашение о запрете массированного применения кассетных боеприпасов подписали 110 из 193 стран ООН, однако ни России, ни Украины в этом списке нет. ВС РФ применяет кассетные снаряды с самого начала вторжения в Украину.

Репке отмечает, что если в начале контрнаступления украинские войска в основном шли в атаку небольшими группами под прикрытием танков, то теперь они больше полагаются на подавление противника артиллерийским огнем.

"Иногда нам нужно десять-двенадцать артиллерийских снарядов, прежде чем хорошо защищенное пулеметное гнездо противника будет раскрыто", - говорит BILD один из бойцов ВСУ.

Контрнаступление ВСУ: успехи на фронте

Напомним, что ВСУ уничтожили российский катер в Черном море вместе с оккупантами. Известно, что в ходе спецоперации враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.

ВСУ будут применять против оккупантов дроны с искусственным интеллектом. Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники противника, даже замаскированной.

Анна Маляр сообщила, что ВСУ на юге выбили врага и закрепляются на двух направлениях. Украинские бойцы на юге мощно уничтожают врага. В частности, по ее словам, продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении.

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