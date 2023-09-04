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ВСУ успешно используют кассетные боеприпасы по всему фронту: уничтожают оккупантов

Юлия Куришко
4 сентября 2023, 19:45 обновлено 4 сентября, 19:57
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Многочисленные видеозаписи, сделанные украинскими беспилотниками, свидетельствуют, что кассетные снаряды применяются ВСУ повсеместно.
ВСУ успешно используют кассетные боеприпасы по всему фронту: уничтожают оккупантов
ВСУ используют кассетные боеприпасы / коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН, Википедия

Военный обозреватель Юлиан Репке сообщил, что ранее российская армия более года имела огневое преимущество по всему фронту, однако картина начала резко меняться в пользу ВСУ.

По словам обозревателя BILD Юлиан Репке сейчас именно украинская армия накрывает скопление российских войск артиллерийским огнем.

"Этому способствуют не только более 400 155-миллимитровых артиллерийских орудий, предоставленных западными странами, но и переданные США в больших количествах кассетные боеприпасы", - отметил Репке.

видео дня

Многочисленные видеозаписи, сделанные украинскими беспилотниками, свидетельствуют, что кассетные снаряды применяются ВСУ повсеместно. По подсчетам Репке, украинские военные используют до пяти кассетных боеприпасов на группу российских солдат, сочетая артиллерийские обстрелы с обычными гранатами и атаками беспилотников.

Соглашение о запрете массированного применения кассетных боеприпасов подписали 110 из 193 стран ООН, однако ни России, ни Украины в этом списке нет. ВС РФ применяет кассетные снаряды с самого начала вторжения в Украину.

Репке отмечает, что если в начале контрнаступления украинские войска в основном шли в атаку небольшими группами под прикрытием танков, то теперь они больше полагаются на подавление противника артиллерийским огнем.

"Иногда нам нужно десять-двенадцать артиллерийских снарядов, прежде чем хорошо защищенное пулеметное гнездо противника будет раскрыто", - говорит BILD один из бойцов ВСУ.

Контрнаступление ВСУ: успехи на фронте

Напомним, что ВСУ уничтожили российский катер в Черном море вместе с оккупантами. Известно, что в ходе спецоперации враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.

ВСУ будут применять против оккупантов дроны с искусственным интеллектом. Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники противника, даже замаскированной.

Анна Маляр сообщила, что ВСУ на юге выбили врага и закрепляются на двух направлениях. Украинские бойцы на юге мощно уничтожают врага. В частности, по ее словам, продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении.

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война в Украине кассетные боеприпасы
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