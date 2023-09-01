Войска РФ должны выйти из Крыма, есть два пути возврата полуострова – Зеленский

Оккупационные войска России должны добровольно оставить Крымский полуострова для собственной же безопасности, сказал президент Владимир Зеленский.

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Крым можно освободить военным или дипломатическим путем - Зеленский / Коллаж скриншот Офис президента, УНИАН

Мира в Украине и Европе не может быть до тех пор, пока будут оккупированы Крым и Донбасс. Вопрос Крымского полуострова можно решить военным или дипломатическим путем. Российские захватчики должна покинуть полуостров для своей же безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает In Terris, на открытии бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии он рассказал о том, что мира в Украине и Европе не будет без деоккупации Крыма и Донбасса. Киев никогда не согласится с присутствием там российских войск.

По его мнению, войска РФ должны в добровольном порядке оставить Крымский полуостров.

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"Это можно решить дипломатическим или военным путем (вопрос освобождения Крыма, - ред.). Российские войска должны оставить полуостров без дальнейшего давления, это сохранит жизни", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По мнению украинского гаранта, разоружение российских оккупантов на полуострове можно будет провести политическим путем.

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, считает военный эксперт Олег Жданов. Как полагает аналитик, уже в рамках текущего контрнаступления украинские войска смогут выйти к Азовскому побережью, после чего нужно будет заходить на Крымский полуостров.

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Военная разведка осуществила свои маневры на День Независимости Украины – 24 августа. Бойцам удалось выполнить все поставленные задачи.

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