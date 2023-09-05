'Экономят ракеты и бьют дронами': в ВСУ заявили о новой партии 'Шахедов' в России

Враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа, считает Гуменюк.

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Россия получила новую партию "шахедов" / коллаж: Главред, фото: ОК "Юг", defence-ua.com

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на обломках сбитых БПЛА обнаружили новую маркировку.

Как отметила Гуменюк в эфире "Еспресо", что российская оккупационная армия получила новую партию ударных дронов "Шахед". Их они используют для атак по гражданской инфраструктуре Украины.

Она добавила, что на обломках сбитых БПЛА, которые применялись во время атаки 4 сентября, обнаружили новую маркировку, свидетельствующую об использовании новой партии дронов.

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"На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, которая отличается маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и намного дороже. Враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа", - сообщила Гуменюк.

Атака дронов на Украину

Напомним, что РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

РФ атаковала "Шахедами" порт В Одесской области. Дроны повредили склады и зернохранилища. Основной целью российской оккупационной армии была портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

Ночью РФ атаковала дронами Ровенскую область. российские оккупационные войска атаковали Ровенскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате обстрела уничтожена нефтебаза.

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