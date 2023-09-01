УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУР

Андрей Ганчук
1 сентября 2023, 12:25 обновлено 1 сентября, 12:32
13
В Люберцах Московской области произошел пожар на Томилинском электронном заводе, сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Подмосковье дрон
В Подмосковье пожар в цеху, где делают электронику для российских ракет / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Shot

В Люберцах Московской области страны-агрессора России после атаки беспилотника произошел пожар на Томилинском электронном заводе. Там горит цех, где делают электронику для ракет российских оккупантов. Система противовоздушной обороны не сработала. Об этом заявил представитель Главного управления Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что возгорание случилось в результате атаки беспилотника. Количество БПЛА не уточняется.

"Собянин (мэр Москвы) соврал - ничего их ПВО не сбила. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет", - сказал Юсов.

видео дня

Согласно данным журналистов, операция организована ГУР Минобороны, но в военной разведке не подтверждают и не опровергают свою причастность к инциденту.

Смотрите видео, как после удара БПЛА загорелся цех на заводе под Москвой:

Кадры пожара на заводе в Люберцах под Москвой
Кадры пожара на заводе в Люберцах под Москвой / Скриншот Главред

Удары по России

Удары по Москве – это только начало, в дальнейшем на территории России может быть еще более тревожно, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты должны платить еще более высокую цену за военную агрессию, которую они развязали против Украины.

Украина модернизирует ракеты Нептун, дальность ракет впоследствии будет позволять им долетать до Москвы, написало издание The War Zone со ссылкой на свой источник в Минобороны. По данным журналистов, дальность ракеты уже составляет 400 километров.

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать", предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник подчеркнул, что ВСУ бьют исключительно по военным объектам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Подмосковье ГУР пожар война России и Украины
Реклама

Главное за день

Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУР

Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУР

12:25 Украина
"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

12:04 Украина
Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию на Винничине: есть пострадавшие

Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию на Винничине: есть пострадавшие

11:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:32

Дочь Евгения Кошевого шокировала чересчур взрослым образом

12:25

Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУРВидео

12:21

Его нужно продавать: готовим культовый соус для "Биг Мака" в домашних условиях

12:04

"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

11:51

"Очень всерьез и тщательно планировали": Буданов рассказал, как Кремль готовил покушения на Зеленского

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийУкраине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский
11:44

Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию на Винничине: есть пострадавшие

11:29

"Тина всегда поддерживает военных": фанаты Кароль жестко ответили Коле Серге

11:15

Их запрещено нагревать: 4 предмета, которые могут взорваться в микроволновке

11:13

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

Реклама
10:05

Невероятно простой трюк, чтобы развесить одежду за считанные секунды

10:04

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

09:51

ВСУ бьют войска РФ и достигли паритета с врагом в одном из ключевых компонентов

09:42

Гиркин идет в президенты: лучшей спарринг-груши для Путина сложно было найтимнение

09:37

Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

09:17

В Украине хотят радикально поменять выплату зарплат: в чем дело

08:55

Какой сегодня праздник 1 сентября: кого нужно поздравить в этот день

08:54

В РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях: вспыхнул пожарВидео

08:25

Закона о запрете мужчинам выезжать за границу нет: адвокат рассказал о юридическом казусе

08:01

Пентагон заказал для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

07:58

Гороскоп на завтра 2 сентября 2023: Овнам никакого кофе, Девам - меньше покупок

Реклама
07:23

Украинцев, которые незаконно покинули страну, могут экстрадировать: кого это коснется

06:46

Первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября - Politico

06:22

Лучшей "спарринг-груши" сложно было найти для Путинамнение

05:30

Как понять, что мед испортился: на это указывают 3 признака

05:00

Почему предки не стригли ногти и волосы 2 сентября: приметы дня

05:00

Как быстро отбелить белое белье: давно забытый, но очень хороший способ

03:44

Gripen, Rafale или F-16: авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУВидео

03:10

Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию

02:40

"Мы реально наносим поражение": Жданов прокомментировал удары по территории РФ

02:02

Время пришло: какие деревья обрезают осенью

01:15

"Готовиться к зиме": эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева

00:10

Головокружительная оптическая иллюзия: мало кому удается найти обувь за 60 секунд

31 августа, четверг
23:59

Немецкая модель удлинила ноги на 13 сантиметров: как это выглядит

23:36

Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия

23:24

Нестареющая Сальма Хайек показала тонкую талию и роскошный топ

23:18

Сергей Стерненко. Псков никогда не существовалВидеоблоги

22:58

ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал

22:49

Не спрашивайте меня, сколько раз я сам хотел застрелить "быка"мнение

22:35

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

22:31

Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали

Реклама
22:30

Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

22:12

Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млнВидео

22:12

Где твой ребенок: знойную Тину Кунаки захейтили за ее образ жизни

21:45

Как сейчас выглядит симпатяга Кэри Махоуни из фильмов "Полицейская академия"

21:17

Маленький богатырь: у украинского защитника родился сын с рекордным весом

21:03

Раздутая Успенская похвалила аннексированный Крым

20:58

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте

20:34

"Ждет Севастополь": секретарь СНБО показал испытания украинских ракетВидео

20:17

Бердянск будет наш: ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году - Жданов

20:15

Стилист первой леди рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять