Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУР

В Люберцах Московской области произошел пожар на Томилинском электронном заводе, сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

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В Подмосковье пожар в цеху, где делают электронику для российских ракет / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Shot

В Люберцах Московской области страны-агрессора России после атаки беспилотника произошел пожар на Томилинском электронном заводе. Там горит цех, где делают электронику для ракет российских оккупантов. Система противовоздушной обороны не сработала. Об этом заявил представитель Главного управления Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что возгорание случилось в результате атаки беспилотника. Количество БПЛА не уточняется.

"Собянин (мэр Москвы) соврал - ничего их ПВО не сбила. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет", - сказал Юсов. видео дня

Согласно данным журналистов, операция организована ГУР Минобороны, но в военной разведке не подтверждают и не опровергают свою причастность к инциденту.

Смотрите видео, как после удара БПЛА загорелся цех на заводе под Москвой:

Кадры пожара на заводе в Люберцах под Москвой / Скриншот Главред

Удары по России

Удары по Москве – это только начало, в дальнейшем на территории России может быть еще более тревожно, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты должны платить еще более высокую цену за военную агрессию, которую они развязали против Украины.

Украина модернизирует ракеты Нептун, дальность ракет впоследствии будет позволять им долетать до Москвы, написало издание The War Zone со ссылкой на свой источник в Минобороны. По данным журналистов, дальность ракеты уже составляет 400 километров.

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать", предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник подчеркнул, что ВСУ бьют исключительно по военным объектам.

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