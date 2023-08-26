В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

Агрессор Россия получила ровно то, что и должна была получить – на ее территории будет еще тревожнее, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Россия будет все чаще испытывать такие атаки - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Все более частые атаки беспилотников на Москву – следствие развязанной Россией против Украины войны. Вероятно, все только начинается, и на российской территории скоро будет еще более тревожно. Оккупанты должны заплатить высокую цену за агрессию. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что БПЛА атакуют Москву, поскольку Россия развязала войну против Украины. В дальнейшем таких инцидентов будет все больше, а у украинских войск появятся дополнительные средства для того, чтобы в РФ было еще тревожнее.

"Россия получила то, что и должна была получить — тоже воздушные тревоги. Конечно, это только начало. Я думаю, что Силы обороны будут иметь больше средств для того, чтобы на России было все тревожнее и опаснее и чтобы они пережили то же, что переживают наши граждане", - сказал Игнат. видео дня

Также он добавил, что оккупанты должны заплатить высокую цену за свою агрессию.

"Но без оружия, без реакции на то, что они делают, разумеется, не обойтись, поэтому Россия будет все чаще испытывать такие атаки", - подчеркнул Юрий Игнат.

Атаки на Москву

Несколько недель столица страны-агрессора Россия подвергается постоянным атакам БПЛА. В Москве ночью 26 августа прогремели взрывы. Жители столицы видели столб дыма. Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово временно не принимали самолеты на прием и вылет.

Москва подверглась атакам дронов и 23 августа. Было попадание в элитный деловой центр Москва-Сити. Там находятся три министерства российских оккупантов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что ударов по Москве все больше, России нужно выполнить ряд условий, чтобы на ее территории было спокойно. В частности, нужно вывести все оккупационные войска с территорий Украины.

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