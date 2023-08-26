УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

Андрей Ганчук
26 августа 2023, 16:23 обновлено 26 августа, 16:29
35
Агрессор Россия получила ровно то, что и должна была получить – на ее территории будет еще тревожнее, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Игнат, взрыв Москва
Россия будет все чаще испытывать такие атаки - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Все более частые атаки беспилотников на Москву – следствие развязанной Россией против Украины войны. Вероятно, все только начинается, и на российской территории скоро будет еще более тревожно. Оккупанты должны заплатить высокую цену за агрессию. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что БПЛА атакуют Москву, поскольку Россия развязала войну против Украины. В дальнейшем таких инцидентов будет все больше, а у украинских войск появятся дополнительные средства для того, чтобы в РФ было еще тревожнее.

"Россия получила то, что и должна была получить — тоже воздушные тревоги. Конечно, это только начало. Я думаю, что Силы обороны будут иметь больше средств для того, чтобы на России было все тревожнее и опаснее и чтобы они пережили то же, что переживают наши граждане", - сказал Игнат.

видео дня

Также он добавил, что оккупанты должны заплатить высокую цену за свою агрессию.

"Но без оружия, без реакции на то, что они делают, разумеется, не обойтись, поэтому Россия будет все чаще испытывать такие атаки", - подчеркнул Юрий Игнат.

Атаки на Москву

Несколько недель столица страны-агрессора Россия подвергается постоянным атакам БПЛА. В Москве ночью 26 августа прогремели взрывы. Жители столицы видели столб дыма. Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово временно не принимали самолеты на прием и вылет.

Москва подверглась атакам дронов и 23 августа. Было попадание в элитный деловой центр Москва-Сити. Там находятся три министерства российских оккупантов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что ударов по Москве все больше, России нужно выполнить ряд условий, чтобы на ее территории было спокойно. В частности, нужно вывести все оккупационные войска с территорий Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Воздушные Силы новости Москвы война России и Украины Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

16:23 Украина
РФ может обороняться "хоть всю жизнь": Буданов назвал неисчерпаемый ресурс Путина

РФ может обороняться "хоть всю жизнь": Буданов назвал неисчерпаемый ресурс Путина

15:43 Украина
Контроль огнем над "коридором" в Крым все ближе, линии РФ рассыпаются – Подоляк

Контроль огнем над "коридором" в Крым все ближе, линии РФ рассыпаются – Подоляк

15:28 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:23

В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

16:22

Бойфренд Лорак показал, как нежится с ней в постели

16:07

Победительница "Холостяка" показала большой беременный живот

15:45

Бой Усик - Дюбуа: прогноз букмекеров и кто фаворит

15:43

РФ может обороняться "хоть всю жизнь": Буданов назвал неисчерпаемый ресурс Путина

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
15:39

Брежева показалась без макияжа и фильтров

15:28

Контроль огнем над "коридором" в Крым все ближе, линии РФ рассыпаются – Подоляк

15:20

Гороскоп Таро на неделю 28 августа – 3 сентября: Рыбам – подарок, Льву – решение

15:17

Что нельзя делать 28 августа: самые строгие приметы и запреты в этот день

Реклама
14:37

Астафьева рассказала, почему ее заблокировали в Сети Потап и Лобода

14:37

РФ убила людей в кафе: в результате удара оккупантов по Харьковщине есть жертвы

13:42

Гороскоп на завтра 27 августа 2023: Рыбам – романтика, Раку - воспоминания

13:42

"Взломать" ПВО РФ: эксперт назвал задачи F-16 во время контрнаступлении ВСУВидео

13:27

Сокрушить Россию в воздухе с F-16 и ракетами: в ВСУ рассказали, что нужно Украине

12:35

С-400 РФ взлетел на воздух: Данилов раскрыл детали удара по оккупантам в Крыму

12:04

Только раз бывает в жизни встреча: Беллуччи впервые рассказала о романе с Тимом Бертоном

11:57

ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: мощно выбиваем войска РФ с позиций

11:41

РФ планирует перейти в наступление: в разведке Британии назвали направление

11:15

"Примирение не предполагается": Бритни Спирс не хочет мириться с отцом

11:15

"Мне не нужно много одежды, хочу смарт гардероб": стилист Зеленской рассказала о работе с первой леди

Реклама
10:32

Армия Украины продвигается в районе Работино, в России бьют тревогу – ISW

10:31

Деловой гороскоп на сентябрь-2023: астролог Влад Росс рассказал, кого ждет успехВидео

09:45

Военный эксперт пояснил, почему Запад медленно передает Украине оружие

09:10

Какая новая цель Путина в войне с Украиноймнение

09:09

В Москве ночью прогремели взрывы: аэропорты не работали, жители видели столб дымаВидео

08:55

Нидерланды отдадут Украине почти все свои F-16 - министр обороны страны

07:52

Усиление мобилизации: эксперты спрогнозировали, где будут выдавать больше повесток

07:30

Прогноз на сентябрь-2023 от Влада Росса: деловой, финансовый и любовный гороскопыЭксклюзив

06:10

Режим Путина висит на волоскемнение

05:49

Карта дня: что предвещает Таро на 26 августа

05:30

Как узнать, что за мной следят через телефон: способы, которые нельзя забывать

03:50

Военный рассказал, когда ВСУ смогут продвинуться к побережью Азовского моря

03:05

"Всю жизнь будет жить на островах": эксперт рассказал, может ли Пригожин "ожить"

02:05

Какие еще страны Запада могут дать ВСУ самолеты F-16: прогноз эксперта

01:40

Чем отмыть руки от орехов: 5 способов, которые вернут коже естественный цвет за секунды

00:23

"Вы можете только трындеть": скандальная блогерша набросилась на Притулу

00:03

"Гвалт не надо поднимать": Данилов рассказал, стоит ли ждать изменений к мобилизации

25 августа, пятница
23:35

Фреймут поделилась редким фото своей родной сестры

23:23

Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари

22:53

Как правильно – "листОпад" или "листопАд": Авраменко дал неожиданный ответ

Реклама
22:28

Димопулос показала взрослого сына, копию Джеджулы

22:08

США тайно ослабили санкции против Ирана - Bloomberg

21:47

"Не зря в том лесу партизанил": рецензия на фильм "Довбуш"Видео

21:18

"Обстановка напряженная": РФ перегруппировывается для возобновления наступления - Сырский

21:10

Врежет 2 очень затяжных шторма: календарь магнитных бурь на сентябрь

20:58

В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму

20:30

В Украине ввели электронный документооборот во время и после прохождения ВВК

20:04

"Перспективы нерадостные": Романенко рассказал, сколько F-16 Украине могут передатьВидео

19:53

В чем вымачивать куриную грудку: секреты приготовления, о которых раньше не знали

19:38

Врывается 35-градусная жара: Украину накрывает сильная духота

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять