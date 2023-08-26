В Москве ночью прогремели взрывы: аэропорты не работали, жители видели столб дыма

Столицу страны-агрессора Москву и Подмосковье ночью 26 августа атаковали неизвестные беспилотники, пропагандисты России писали о работе ПВО во Внуково.

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Столб дыма, который видели жители Москвы / Скриншот Telegram-канал Astra

В ночь на субботу, 26 августа, столицу государства-оккупанта Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Три крупнейших аэропорта – Внуково Шереметьево и Домодедово – перекрывали на прием и вылет самолетов. Вводили план "Ковер". Жители столицы и Подмосковья слышали взрывы.

Как сообщил Telegram-канал Astra, о взрывах рассказали сами жители Москвы и Подмосковья. Взрывы слышали в Химках, Одинцовском и Истринском районах.

Пропагандисты РИА Новости писали, что крупнейшие московские аэропорты переставали принимать самолеты на прием и вылет. Также сообщалось о введении плана Ковер.

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"По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", - указывалось в сообщении.

Беспилотник якобы "сбили" на подлете к Москве

Московский градоначальник Сергей Собянин подтвердил атаку БПЛА. Оккупанты якобы все сбили.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего", - написал он в своем Telegram-канале.

Жители Москвы увидели странный "столб огня"

Жители юго-востока города говорили, что видели из своих окон странны столб огня. Причиной называли, вероятно, "плановые работы по сжиганию топлива на местном НПЗ в Капотне".

Что произошло в Москве ночью 26 января - смотрите видео:

Москву и Подмосковье атаковали БПЛА / Скриншот Главред

В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину

В Министерстве обороны оккупантов России заявили, что, дескать, "киевский режим атаковал Москву и Подмосковье дронами". Мол, все атаки отбиты.

"26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - подчеркнули в российском пропагандистском военном ведомства.

Атаки на Москву

Атаки столицы агрессора России стали практически регулярными. 23 августа Москву атаковали дроны, в результате чего снова было зафиксировано попадание в элитный деловой центр Москва-Сити. Там расположены 3 министерства оккупантов. Несколько беспилотников россияне якобы "уничтожили".

Жители Москвы в шоке из-за нового удара БПЛА. Взрывы были в центре столицы РФ. В одной из квартир выбило стекла.

Ударов по Москве все больше, России нужно выполнить ряд условий, предупреждали в Главном управлении разведки еще 10 августа. По словам представителя военной разведки Украины Андрея Юсова, в Москве может стать более безопасно, если РФ выведет свои войска со всех территорий Украины.

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