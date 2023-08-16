РФ атаковала "Шахедами" порт в Одесской области: повреждены склады и зернохранилища

Основной целью российской оккупационной армии была портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

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В одном из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища / Коллаж: Главред. Фото: ОК Юг

В ночь на 16 августа российские оккупанты дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом снова оказался один из портов.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, основной целью российской оккупационной армии была портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

"В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГосЧС", - говорится в сообщении.

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По словам Кипера, погибших и пострадавших в результате российской атаки нет.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины над Одесщиной было уничтожено 11 вражеских ударных беспилотников", - добавил он.

Погибших и пострадавших в результате российской атаки нет / Фото: ОК Юг

Последствия атаки дронов на Одесскую область / Фото: ОК Юг

Последствия атаки дронов на Одесскую область / Фото: ОК Юг

Что говорят в Воздушных силах

Ночью 16 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Пуски "шахедов" совершались в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины было уничтожено 13 враждебных БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Уничтожены 13 "Шахедов" / Фото: t.me/kpszsu

Атаки РФ на Одесскую область

2 августа российские оккупанты атаковали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В регионе раздавались мощные взрывы.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

В ОК Юг сообщили, что оккупанты запустили "Шахеды" по необычной траектории. Россияне обычно запускают беспилотники с берегов какого-то одного моря. Впрочем, той ночью "Шахеды" выпустили из Азовского через Черное.

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