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США перебросят в Британию 54 ядерных бомбардировщика F-35 – The Telegraph

Андрей Ганчук
31 августа 2023, 12:12 обновлено 31 августа, 12:18
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Ожидаемое размещение ядерного оружия США на территории Великобритании эксперты посчитали доказательством вступления западного мира в новую Холодную войну.
F-35, США
США до конца года или уже в 2024-м перебросит в Британию свои ядерные бомбардировщики F-35 - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Соединенные Штаты Америки уже в текущем, 2023-м году, перебросят в Великобританию две эскадрильи своих истребителей F-35, которые являются носителями ядерного оружия. Таким образом, Запад послал агрессору России сигнал о вступлении в новую Холодную войну.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что две эскадрильи F-35, которые способны быть носителями ядерного оружия, скоро прибудут на авиабазу Лейкенхит в британском Саффолке. База арендована ВВС США.

Речь идет о стелс-реактивных самолетах, они предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок. Способны реализовывать миссии воздух-воздух, а также собирать данные, нужные для разведки.

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"Прибудут в конце этого года, если не где-то в 2024-ом"

Информация о размещении F-35 появилась после того, как в официальных американских документах отметили, что ядерное оружие США может вернуться в Великобританию. В документах сказано, что Конгресс получил от американских ВВС запрос на 50 миллионов долларов с целью строительства "общежития гарантий" на военной базе. "Гарантией" в военном языке Штатов называют ядерное оружие.

Как полагает директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, финансирование авиабазы будет направлено на "модернизацию хранилищ ядерного оружия и добавление жилых помещений для персонала, который будет выполнять миссию".

"F-35 будут базироваться там. Они были развернуты там и прибудут в конце этого года, если не где-то в 2024-ом", - сказал источник британских журналистов в оборонной сфере.

Истребители F-35 заменят на авиабазе F-15

Источники в военной сфере считают "существенной" замену 54 самолетов F-15 на F-35. Истребители F-15 тоже являются носителями ядерного оружия, однако они менее совершенны.

"Это более новый, мощный самолет, который имеет больший радиус действия и незаметность, что является решающим, если вы собираетесь использовать его для точного сброса ядерных бомб", - отметил инсайдер.

Россия получит сигнал

По мнению бывшего командира Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка Британии и НАТО Хэмиша де Бреттон-Гордона, переброска бомбардировщиков F-35 в Королевство свидетельствует о вступлении Запада в новую Холодную войну. Это сигнал России.

"Это абсолютно Холодная война, и это стратегическое противостояние. Это игра в покер. Если США размещают ядерное оружие в Великобритании, это сигнал России, что они серьезны. Средство сдерживания является лишь средством сдерживания, если враг думает, что вы его используете. Это работало в последние 75 лет, но сейчас мы находимся в таком положении, когда тиран в нестабильной стране угрожает применить ядерное оружие, и единственный способ остановить их – заставить увидеть, что они получат ответ", – подчеркнул он.

Ядерное оружие России в Беларуси

25 мая в Министерстве обороны республики Беларусь заявили, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Соответствующие документы были подписаны Москвой и Минском. Тактическое ядерное оружие будет контролировать РФ без доступа к нему белорусских военных.

16 июня директор Кремля Владимир Путин в Санкт-Петербурге сказал, что тактическое ядерное оружие РФ уже на территории Беларуси.

"Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть", - отметил глава агрессора России.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Лукашенко также заявил, что большая часть тактического ядерного оружия уже на территории РБ. Западный мир, по его словам, "не отследил перемещения вооружений".

"БОльшая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - подчеркнул Лукашенко.

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новости США ядерное оружие новости Великобритании F-35
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