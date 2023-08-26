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Военный эксперт пояснил, почему Запад медленно передает Украине оружие

Дмитрий Видоменко
26 августа 2023, 09:45 обновлено 26 августа, 09:50
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Как говорит Олег Катков, страны Запада спросить у властей Украины - почему официальный Киев столько лет подряд не запасался оружием самостоятельно.
Западное оружие, Катков
Есть даже некая логика в том, что западное оружие передается ВСУ медленно - Олег Катков / коллаж Главред, фото US Army и скриншоты

Условия, которые страны Запада-союзники Украины выдвигают официальному Киеву ‒ по типу того, что ВСУ не должны использовать западное оружие для ударов по стране-агрессору РФ, являются довольно бесчеловечными. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков.

"Я говорю об оружии, а не о геополитике, но лишь считаю, что это совершенно бесчеловечное условие. Их причины надо оставить, наверное, людям, которые разбираются в политических и дипломатических аспектах. Я разбираюсь в оружии. Если бы была такая возможность, и если бы мы имели доступ к примерно половине реальных арсеналов армии РФ, было бы легче", ‒ сказал он.

Как говорит Катков, к сожалению, страны Запада могут задать властям Украины закономерный и справедливый вопрос ‒ почему официальный Киев столько лет подряд не запасался оружием самостоятельно.

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"Потому что, опять же, есть не только ограничения вроде выторговывания на дипломатическом уровне со скандалами дальнобойных средств поражения, но и даже такие бесчеловечные условия вроде того, чтобы Украина не била по РФ. От одного из украинских дипломатов, если не ошибаюсь посла Украины в Германии, прозвучало очень меткое сравнение. Мол, это все равно что игра в футбол, но вы не пересекаете половины поля противника. На самом деле любая страна, которая поставляет в Украину вооружение, всегда может спросить (например, когда Украина говорит о потребности в F-16), мол, а почему вы не закупили их самостоятельно, ведь было 30 лет, а вы не закупили ни одного нового истребителя. Почему вы жалуетесь, что нет противовоздушной обороны, и не закупили ни одного зенитно-ракетного комплекса?! И на эти вопросы нет ответа. Точнее, он есть, но очень неудобен для Украины. И в этой ситуации надо пользоваться тем, что есть", ‒ сказал он.

Кто такой Олег Катков

Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на фронте.

Напомним, Александр Коваленко заявил о том, что ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым. Военный эксперт также прокомментировал перспективы освобождения Херсонщины и Запорожья, а также выхода ВСУ на побережье Азовского моря.

"Делать прогнозы – неблагодарное дело. Я верю в то, что до конца 2023 года мы выйдем на побережье Азовского моря. Такая надежда есть", - добавил Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ идут вперед несмотря на упорные бои. Подразделения Вооруженных сил Украины за последнюю неделю успешно продвигаются на южном направлении, рассказали в британской разведке.

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война России и Украины Олег Катков
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