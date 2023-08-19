ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым: эксперт спрогнозировал сроки

Александр Коваленко прокомментировал перспективы освобождения Херсонщины и Запорожья.

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Александр Коваленко оценил перспективы контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Facebook

Говорить о полном огневом контроле ВСУ над всеми логистическими цепочками, которые есть у России для переброски необходимого ее войскам в Крыму и на оккупированном юге Украины, пока рано, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Но огневое воздействие есть, и этого сейчас достаточно, чтобы нарушать логистическое обеспечение. В дальнейшем, в перспективе ситуация для России, конечно, будет ухудшаться, а для нас – улучшаться", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Военный эксперт также прокомментировал перспективы освобождения Херсонщины и Запорожья, а также выхода ВСУ на побережье Азовского моря.

"Делать прогнозы – неблагодарное дело. Я верю в то, что до конца 2023 года мы выйдем на побережье Азовского моря. Такая надежда есть", - добавил Коваленко.

Смотрите видео - чат Александра Коваленко в Главреде:

Ранее эксперт назвал последствия бездействия Запада. Запад не готов к решительной реакции на события в Черном море, где российские оккупанты недавно остановили судно с турецким экипажем под флагом Палау "Сукру Окан", которое двигалось к Измаилу, заявил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Напомним, Коваленко рассказал, чем будут воевать оккупанты. Как отметил Коваленко, до конницы и рогаток Россия пока не дошла. А вот иранские "шахеды" россияне и впредь будут использовать.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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