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"РФ еще может затягивать войну": Коваленко рассказал, чем будут воевать оккупанты

Алина Дембицкая
19 августа 2023, 02:40
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Как отметил Коваленко, до конницы и рогаток Россия пока не дошла. А вот иранские "шахеды" россияне и впредь будут использовать.
Коваленко, ВСУ
Коваленко рассказал, чем будут воевать оккупанты / Коллаж: Главред, фото: Facebook Александр Коваленко, 14 ОМБр Романа Великого

Совсем скоро украинские защитники получат первую партию америкнских танков Abrams. Кроме того, на вооружении ВСУ могут появиться дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS. В то же время у страны-агрессора России нет современного натовского оружия. Чем оккупанты собираются воевать и дойдет ли до конницы во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отметил Коваленко, до конницы и рогаток Россия пока не дошла. А вот иранские "шахеды" россияне и в дальнейшем будут использовать в своей захватнической войне.

"У РФ еще есть запасы советского оружия, и они до сих пор достаточно велики. Этих запасов достаточно для того, чтобы затягивать войну. Россия уже не может побеждать, наступать и захватывать, но она может затягивать войну. Даже отступая и теряя территории, она будет максимально затягивать этот процесс. Ей хватает для этого человеческого ресурса, металлолома и техники, которую она даже немного модернизирует, чтобы иметь хоть более-менее современные характеристики на поле боя", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

ВСУ могут получить современное оружие

Недавно глава отдела закупок армии США Дуг Буш заявил, что Америка официально одобрила отправку первой партии танков Abrams в Украину. Танки должны прибыть в Украину в начале осени. По его словам, вместе с танками ВСУ получат боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и ремонтные средства.

Также издание The Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты Америки приблизились к принятию решения о предоставлении украинским военным ракетной системы большой дальности ATACMS.

Кроме того, Украина обратилась с официальным запросом в Германию, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. О поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц беседовали в Берлине в начале мая.

Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор не определился относительно поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По крайней мере, это следует из его ответа немецким СМИ: "Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое работающее решение, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", - сказал он в эфире ZDF.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Коваленко:

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