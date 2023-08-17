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"Придется спасать положение": Жданов рассказал, может ли РФ что-то вычудить

Алина Дембицкая
17 августа 2023, 23:10 обновлено 17 августа, 23:10
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У россиян есть небольшие резервы, но их явно недостаточно, чтобы остановить украинское наступление, подчеркнул Жданов.
Жданов, ВСУ
Жданов рассказал, может ли РФ что-то вычудить / Коллаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Страна-агрессор Россия накануне Дня Независимости Украины вряд ли сможет наступать на любом участке фронта или устроить очередной акт безумия вроде подрыва Каховской ГЭС. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Нет, думаю, ничего подобного Россия не вычудит. Дело в том, что на других направлениях у россиян просто недостаточно сил и средств", - отметил Жданов.

По его словам, если в ближайшую неделю у ВСУ будет успех на Бердянском или Мелитопольском направлениях, то вполне возможно произойдет обратный процесс – россиянам придется снимать войска с того же Свативско-Кременного участка, чтобы спасать положение, потому что резервов у них практически не осталось.

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"У россиян есть небольшие резервы, но их явно недостаточно, чтобы остановить украинское наступление, когда мы начнем вводить в бой главные силы", - подчеркнул военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно аналитики Института изучения войны заявили, что Силы обороны Украины продвинулись на двух направлениях. Так, в ходе контрнаступления украинские военные продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. В то же время у российских оккупантов есть трудности с укреплением своих оборонительных линий из-за нехватки резервов.

По данным Forbes, украинские военные делают все, чтобы освободить украинские территории. К контрнаступлению присоединился один из самых мощных подразделений - 82-я десантно-штурмовая бригада.

В то же время в материале The Wall Street Journal говорится, что союзники готовят Украину к новому контрнаступлению. Авторы материала отмечают, что борьба за освобождение захваченных РФ территорий Украины может быть длительной. При этом западные военные и политики начинают задумываться относительно весеннего наступления ВСУ в 2024 году.

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