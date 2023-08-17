Жданов спрогнозировал, устроят ли "пригожинцы" из Беларуси провокацию на День независимости

Как говорит Олег Жданов, сам белорусский диктатор Александр Лукашенко вряд ли поддерживает вооруженные конфронтации на границе в Украине.

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Олег Жданов спрогнозировал, может ли планировать Пригожин что-нибудь в День Независимости Украины / Главред, скрин

Вряд ли наемники из ЧВК "Вагнера" на День независимости Украины планируют какие-либо неприятные сюрпризы. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Вряд ли. Безусловно, существует вероятность вооруженных провокаций на границе с Беларусью, но не более того. Ведь, во-первых, численность ЧВК "Вагнер" очень невелика. Во-вторых, уже появилась информация о том, что "Вагнер" распускает своих бойцов из-за отсутствия финансирования. Известно, отряд "вагнеровцев" был отправлен в Ливию, и это может быть операцией прикрытия для двух действий: либо "вагнеровцы" должны просочиться поодиночке или небольшими группами в Россию, где у них точно остались схроны с оружием (российское министерство обороны смогло забрать себе только вершину айсберга), либо они готовят масштабную переброску в Африку, например, в Нигер, Мали или ЦАР. Скорее всего для Нигера, потому что он просил у них помощи. В общем, сейчас у "Вагнера" появились свои задачи, и он будет больше занят", ‒ сказал он.

Как говорит Жданов, сам белорусский диктатор Александр Лукашенко вряд ли поддерживает вооруженные конфронтации на границе в Украине.

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"Что же касается Беларуси, то сам Лукашенко – не сторонник конфронтации на белорусско-украинской границе, и мы уже не раз убедились в этом. Он основном сдыхался российских войск, и, если оставшиеся россияне что-то и чудят на территории Беларуси, то, скорее всего, делают это без согласования с Лукашенко. "Батьку" никто не спрашивает, ведь он пытается противиться подобным действиям. Лукашенко старается занять позицию ближе к нейтральной – "я не я и лошадь не моя, меня заставили", ‒ подытожил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору и что Польше грозит гибридная атака. Он рассказал, что более 100 наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси шли в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и Беларусь.

Военный эксперт Алексей Арестович не исключает ряд провокаций со стороны страны-агрессора РФ - вплоть до вторжения в Латвию, хотя последний вариант лишен, по мнению Арестовича, рациональных доводов.

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