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Данилов ответил, имеет ли Украина отношение к вероятным провокациям на Курской АЭС

Алина Дембицкая
15 августа 2023, 23:01 обновлено 15 августа, 23:01
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Данилов отметил, что россиянам "с каждым днем все труднее и труднее держать свое население".
Данилов, Курская АЭС
Данилов прокомментировал вероятные провокации на Курской АЭС / Коллаж: Главред, фото: Аппарат СНБО Украины, Википедия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал планы россиян провести провокацию на Курской атомной электростанции.

Как отметил Данилов в эфире телемарафона, Украина не имеет никакого отношения к вероятным провокациям россиян на Курской АЭС.

"Я не знаю, какими надо быть больными для того, чтобы делать провокации на своей атомной станции", - отметил он.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина не исключает какого-либо развития событий, но не имеет к этому никакого отношения.

"Мы не убиваем их детей, в отличие от них. Если есть атаки наших ВСУ, то это исключительно объекты военного назначения и на другие объекты, ни на какие гражданские объекты мы не нападаем. Мы не уничтожаем школы, больницы, детские сады и тому подобное", - сказал Данилов.

В то же время он отметил, что россиянам "с каждым днем все труднее и труднее держать свое население, они должны постоянно находиться в напряжении, потому что если они будут расслаблены, они начнут что-то думать головой, а так они постоянно их пугают, постоянно совершают те или иные террористические акты на территории страны".

Как сообщал Главред, недавно Центр нацсопротивления сообщил, что российские оккупанты планируют взорвать Курскую атомную электростанцию. В ходе этой провокации они планируют эвакуировать людей. Всего эвакуировать планируют 21-57 тысяч человек. Учитывая то, что население области составляет более 1 миллиона человек, то Кремль эвакуирует всего около 5%.

Напомним, ранее оккупанты России на энергоблоке Запорожской АЭС устроили инцидент. На Запорожской атомной электростанции произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в состояние "холодной остановки". Радиологического выброса не было. В Энергоатоме рассказали, что инцидент произошел из-за нарушения целостности третьего парогенератора, который расположен в герметичной оболочке блока.

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