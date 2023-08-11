Оккупанты России на энергоблоке Запорожской АЭС устроили инцидент – Энергоатом

Оккупационное "руководство" Запорожской АЭС начало переводить четвертый блок энергоблока в состояние "холодной остановки", рассказали в Энергоатоме.

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Украина будет расследовать преступления России на ЗАЭС - Энергоатом / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Генштаб ВСУ

На Запорожской атомной электростанции случился инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в состояние "холодной остановки". Радиологического выброса не было. Об этом заявили в компании Энергоатом.

Как сообщили в пресс-службе НАЭК Энергоатом в пятницу, 11 августа, действия оккупантов России на ЗАЭС привели к тому, что случилась утечка воды из первого контура во второй.

"В результате вывода 4-го энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй", - сказала в компании.

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Также в компании уточнили, что радиологического выброса в окружающую среду не зафиксировано.

В Энергоатоме рассказали, что инцидент случился по причине нарушения целостности третьего парогенератора, который расположен в герметичной оболочке блоке. Российское оккупационное "руководство" ЗАЭС начало переводить четвертый энергоблок в состояние "холодной остановки".

Как ожидается, россияне в течение 3 следующих дней переведут в "горячую остановку" шестой энергоблок. Такой шаг является нарушением условий лицензий и требований Энергоатома.

Глава компании Энергоатом Петр Котин сказал, что так называемые "руководители" ЗАЭС от Росатома демонстрируют некомпетентность и "последовательно выводят блоки захваченной станции из строя".

"Это преступление с преднамеренным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура, будет расследовано", - подчеркнул Котин.

Ситуация на Запорожской АЭС

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в июле заявил, что риск подрыва Россией ЗАЭС снизился. Украина приняла определенные меры. Угрозы для атомной электростанции не будет после того, как оккупанты РФ оттуда уйдут.

Глава Госатомрегулирования Олег Кориков в конце июля сообщал, что возле Запорожской АЭС были взрывы, которые зафиксировала МАГАТЭ. Также указывалась информация о минировании станции оккупантами.

На ЗАЭС нашли российские мины, о чем рассказал генеральный директор МАГАТЭ директор Рафаэль Мариано Гросси. По его словам, оккупанты РФ сказали специалистам организации, что это, мол, "военное решение, и оно находится в зоне, которая контролируется военными"

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