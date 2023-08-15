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Возможна ли автономия Донбасса и сдача Крыма в "аренду": Данилов дал четкий ответ

Алина Дембицкая
15 августа 2023, 20:09 обновлено 15 августа, 20:09
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Данилов заявил, что уверен в том, что Украина сможет одержать победу в войне и Россия потерпит поражение на украинской земле.
Данилов, ВСУ
Данилов ответил, возможна ли сдача Крыма в "аренду" / Коллаж: Главред, фото: аппарат СНБО Украины, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "аренда" украинского Крыма невозможна, ведь страна-агрессор Россия очень скоро потребует стать собственником. Об этом Данилов сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Они уже были нашими арендаторами: очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют", - сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО высказался относительно статуса Донбасса. Отвечая на вопрос, возможна ли автономия демилитаризованного Донбасса с гарантиями ООН и украинским суверенитетом, Данилов сказал, что Украине было достаточно автономии Крыма.

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"Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безусловное возвращение под контроль украинской власти всех оккупированных территорий включая Донецк и Луганск", - подчеркнул он.

Данилов также заявил, что уверен в том, что Украина сможет одержать победу в войне и Россия потерпит поражение на украинской земле.

Война России против Украины

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

В то же время полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

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