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"Россияне сейчас переживают": в ВМС рассказали, в каком состоянии Крымский мост

Алина Дембицкая
14 августа 2023, 23:55 обновлено 15 августа, 00:03
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Оккупанты очень волнуются из-за вероятного "хлопка" на Крымском мосту, поэтому согнали туда много вооружения.
Крымский мост
В ВМС рассказали, в каком состоянии Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Незаконно построенный россиянами Крымский мост продолжает работать, но не на полную мощность. Оккупанты усилили меры безопасности на этом объекте, перебросив туда дополнительные силы. Об этом заявил представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Они (россияне – ред.) настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все имеющееся, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России. Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их по меньшей мере 10 бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13-15 единиц", - отметил Плетенчук.

По его словам, автомобильная часть моста сейчас работает в реверсном режиме из-за повреждений, которые на нем произошли. В то же время железнодорожная часть моста работает в "более-менее штатном режиме".

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"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", - добавил представитель ВМС.

Взрывы на Крымском мосту

Как сообщал Главред, Крымский мост днем в субботу, 12 августа, окутал черный дым. В местных пабликах сообщали, что там слышны взрывы и работает ПВО страны-агрессора России. Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны.

Ранее сообщалось, что 31 июля в оккупированном Крыму было неспокойно –россияне перекрыли Керченский мост и объявили эвакуацию с вокзала. Кроме того, спокойствие россиян было окончательно разрушено, ведь, по сообщению местных Telegram-каналов, в Симферополе раздавались громкие звуки взрывов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту. Он подчеркнул, что Крым не является безопасным местом для российских оккупантов. У них еще есть время, чтобы сбежать с полуострова домой – в Россию.

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