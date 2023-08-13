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Удар ракетами и дронами: генерал-разведчик о сценарии уничтожения Крымского моста

Алексей Тесля
13 августа 2023, 18:55 обновлено 13 августа, 19:01
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ВСУ накапливают средства, чтобы системно нарушить логистику на Крымском мосту, уверен Николай Маломуж.
Крымский мост, Маломуж
Николай Маломуж оценил перспективы разрушения Крымского моста / коллаж Главред, фото УНИАН и t.me/kazansky

Удары по Крымскому мосту нужны для того, чтобы нарушить бесперебойное перемещение вооружения, техники и боеприпасов российских оккупантов в захваченный Крым, заявил генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, ВСУ накапливают средства, чтобы системно нарушить логистику на Крымском мосту. Речь идет и о средствах собственного производства, и о дальнобойных ракетах Storm Shadow и SCALP EG (а также тех, которые стремится получить Украина – немецкие Taurus и американские ATACMS).

"Во время широкомасштабных наступательных операций на Юге и заходе в Крым этот мощный комбинированный удар по мосту снесет все. Там уже не будет тех возможностей его восстановить", – подчеркнул генерал украинской армии.

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При этом он не исключил мощный параллельный удар по Черноморскому флоту, что оставит оккупантов без систем защиты и спрогнозировал сценарий удара по военной инфраструктуре РФ в Крыму.

"Тогда должны быть и надводные дроны, и воздушные дроны, и ракеты соответственно разных типов и различных модификаций, которые фиксируются или не фиксируются россиянами, и отвлекающие удары", – добавил Маломуж.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Ранее эксперт заявил о том, что на Крымском мосту могли уничтожить один прогон. По Крымскому мосту могли ударить ракетами C-200, не исключил Павел Нарожный.

Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму, оккупанты остановили движение транспорта. Очевидцы в соцсетях сообщают, что они слышали взрывы. При этом из обнародованных в сети фото и видео видно, что дым поднимается из нескольких разных мест моста.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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