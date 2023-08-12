"Попадания были": на Крымском мосту могли уничтожить один прогон – эксперт

Военный аналитик Павел Нарожный прокомментировал удары по Крымскому мосту, которые произошли в субботу, 12 августа.
Он не исключил, что в результате на Крымском мосту сегодня был уничтожен как минимум один прогон. Такое мнение он высказал в эфире общенационального информационного телемарафона.
"Судя из имеющихся материалов, это могли быть удары ракетами C-200. Есть несколько ячеек, из которых идет черный дым, а значит попадания были. И мы видим огромные проблемы в российской системе ПВО для сбивания таких ракет…", - подчеркнул военный эксперт.
Он говорит, что если в результате удара удалось повредить железнодорожную линию, это усложнит для оккупантов переброску военной техники и живой силы.
"Надеюсь, что сегодня уничтожили железнодорожный прогон, ведь именно ими враг снабжает боеприпасами и личным составом", – добавил Нарожный.
Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму, оккупанты остановили движение транспорта. Очевидцы в соцсетях сообщают, что они слышали взрывы. При этом из обнародованных в сети фото и видео видно, что дым поднимается из нескольких разных мест моста.
Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
Крымский мост (Керченский мост)
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.
Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.
Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.
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