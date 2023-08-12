"Попадания были": на Крымском мосту могли уничтожить один прогон – эксперт

По Крымскому мосту могли ударить ракетами C-200, не исключил Павел Нарожный.

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Павел Нарожный оценил удар по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/pablitomoiseevich, Telegram

Военный аналитик Павел Нарожный прокомментировал удары по Крымскому мосту, которые произошли в субботу, 12 августа.

Он не исключил, что в результате на Крымском мосту сегодня был уничтожен как минимум один прогон. Такое мнение он высказал в эфире общенационального информационного телемарафона.

"Судя из имеющихся материалов, это могли быть удары ракетами C-200. Есть несколько ячеек, из которых идет черный дым, а значит попадания были. И мы видим огромные проблемы в российской системе ПВО для сбивания таких ракет…", - подчеркнул военный эксперт.

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Он говорит, что если в результате удара удалось повредить железнодорожную линию, это усложнит для оккупантов переброску военной техники и живой силы.

"Надеюсь, что сегодня уничтожили железнодорожный прогон, ведь именно ими враг снабжает боеприпасами и личным составом", – добавил Нарожный.

Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму, оккупанты остановили движение транспорта. Очевидцы в соцсетях сообщают, что они слышали взрывы. При этом из обнародованных в сети фото и видео видно, что дым поднимается из нескольких разных мест моста.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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