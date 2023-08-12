УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Попадания были": на Крымском мосту могли уничтожить один прогон – эксперт

Алексей Тесля
12 августа 2023, 19:52 обновлено 12 августа, 20:00
479
По Крымскому мосту могли ударить ракетами C-200, не исключил Павел Нарожный.
Нарожный
Павел Нарожный оценил удар по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/pablitomoiseevich, Telegram

Военный аналитик Павел Нарожный прокомментировал удары по Крымскому мосту, которые произошли в субботу, 12 августа.

Он не исключил, что в результате на Крымском мосту сегодня был уничтожен как минимум один прогон. Такое мнение он высказал в эфире общенационального информационного телемарафона.

"Судя из имеющихся материалов, это могли быть удары ракетами C-200. Есть несколько ячеек, из которых идет черный дым, а значит попадания были. И мы видим огромные проблемы в российской системе ПВО для сбивания таких ракет…", - подчеркнул военный эксперт.

видео дня

Он говорит, что если в результате удара удалось повредить железнодорожную линию, это усложнит для оккупантов переброску военной техники и живой силы.

"Надеюсь, что сегодня уничтожили железнодорожный прогон, ведь именно ими враг снабжает боеприпасами и личным составом", – добавил Нарожный.

Ранее сообщалось, что Крымский мост весь в дыму, оккупанты остановили движение транспорта. Очевидцы в соцсетях сообщают, что они слышали взрывы. При этом из обнародованных в сети фото и видео видно, что дым поднимается из нескольких разных мест моста.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы и упал пролет. "Глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение – произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

    Больше новостей:

    Крымский мост война России и Украины
    Реклама

    Главное за день

    "РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

    "РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

    20:19 Мир
    Погода резко изменится: в Украину врывается жара

    Погода резко изменится: в Украину врывается жара

    20:06 Синоптик
    Кинжалы щелкают как семечки: ВСУ сбили десятки "неуловимых" ракет РФ

    Кинжалы щелкают как семечки: ВСУ сбили десятки "неуловимых" ракет РФ

    18:47 Украина
    Все главные новости

    Последние новости

    20:19

    "РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

    20:06

    Погода резко изменится: в Украину врывается жара

    19:52

    "Попадания были": на Крымском мосту могли уничтожить один прогон – эксперт

    19:18

    Путин воюет по одной-единственной причинемнение

    19:05

    Осиротел маленький ребенок: российская авиабомба убила 31-летнего полицейского

    Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
    18:51

    РФ провела ротацию в Бахмуте и завела туда 3 новых полка – военный ВСУ

    18:47

    Кинжалы щелкают как семечки: ВСУ сбили десятки "неуловимых" ракет РФ

    17:55

    Захарова с пеной у рта разразилась угрозами из-за атак на Керченский мост

    17:53

    ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

    Реклама
    17:41

    "Фу, противно": Вайкуле разнесла путиниста Резника

    17:41

    РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

    17:40

    Что сделать 14 августа, чтобы появился дополнительный доход: приметы и запреты

    17:13

    Гороскоп на завтра 13 августа 2023: Овну – ловушка, Раку - достижение

    17:08

    Дорофеева и Барских анонсировали новый дуэт

    16:43

    Родные уплетут за милую душу: чем дополнить гречку, чтобы все ахнули от удивления

    16:38

    В РФ унизили Путина: массово продают "награды" диктатора за Крымский мост

    16:02

    Вражеский самолет Су-30 разбился в РФ, экипаж погиб: что известно

    15:52

    Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор – Подоляк

    15:36

    Эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow – СМИ раскрыли детали

    15:10

    Недавно на фронте обрела любовь: в Киеве попрощались с боевым медиком "Молнией"

    Реклама
    14:47

    Стоны раненых и кровь на асфальте: на Запорожье оккупанты РФ устроили разборки

    14:42

    В России умерла популярная актриса криминальных сериалов

    14:38

    В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта: начался большой пожар

    14:24

    "Вы рабы, вы никто": Вайкуле дала прочуханки россиянам

    14:18

    Войска РФ в Крыму испугались морских дронов и ударов по Черноморскому флоту

    14:15

    Как "намести" в дом богатство: что гласят приметы о венике

    13:29

    Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы: оккупанты остановили движение транспортаФотоВидео

    13:05

    В РФ целый город ушел под воду из-за прорыва дамбыВидео

    12:32

    В ОАЭ задумали встречу Зеленского и Путина, но планы России провалятся - Подоляк

    12:06

    РФ скинула авиабомбу на Орехов: погиб правоохранитель, много пострадавших

    12:05

    Распечет до +37: синоптик сказала, когда Украину накроет невыносимая жара

    11:13

    "Не будем стесняться пойти в Конгресс": у Байдена готовы просить больше денег для Украины

    11:10

    Путин остался без сверхприбыли: в России мощно рухнул рубль

    10:29

    В Кривом Роге прогремели взрывы во время тревоги: первые подробности

    10:05

    Войска РФ ослабились на Запорожье, прорывы ВСУ могут стать решающими – ISW

    09:44

    Новый мятеж либо смерть Пригожина: Грозев описал перспективы РФ на ближайшие полгода

    09:34

    Отменить доплату 30 тысяч и вернуть ее: для чего?мнение

    09:18

    Шарф и кашемировое пальто: Меган Маркл попалась папарацци в +21

    08:44

    "Будет тяжелая осень": Украина начнут агитировать за переговоры с РФ – Кулеба

    08:44

    ВСУ достигли тактически значимых успехов на Запорожье: в ISW раскрыли детали

    Реклама
    08:18

    Жена Виктора Павлика рассказала, почему вышла замуж за артиста

    07:47

    "Было светопреставление": ночью в Крыму гремели взрывы, оккупанты заявили об атаке дроновВидео

    06:50

    Оптическая иллюзия с подвохом: нужно найти лису в зарослях за 8 секунд

    06:25

    Что означают слова "чепурний" и "ґречний": языковед ошарашил ответомВидео

    06:10

    Что вы знаете о москвичах?мнение

    05:30

    Гороскоп на сентябрь 2023: Раки получат от Вселенной второй шансВидео

    04:30

    Карта дня: что предвещает Таро на 12 августа

    04:00

    Безумная головоломка: только гении найдут человека и его союзников за 27 секунд

    04:00

    Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 августа

    03:40

    "Еще больше 2 месяцев есть времени": Свитан спрогнозировал, как ВСУ будут прорывать оборону врага

    Новости Украины
    Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
    Мода и красота
    Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
    Гороскоп
    Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
    Война с Россией
    Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
    Лайфхаки
    УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
    Персоны
    Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
    Праздники
    Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитная буря
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    ©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
    Мы используем cookies
    Принять