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РФ подорвет Курскую АЭС, Кремль уже планирует эвакуацию людей - ЦНС

Ангелина Подвысоцкая
15 августа 2023, 15:03 обновлено 15 августа, 15:14
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Россиянам дали время на подготовку до 10 октября 2023 года. За это время власти должны подготовиться к эвакуации.
Курская АЭС, взрыв
РФ может подорвать Курскую АЭС / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Википедия

Российские оккупанты планируют подорвать Курскую атомную электростанцию. В ходе этой провокации они планируют эвакуировать людей. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

В РФ продолжается подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения. Местные власти даже начали создавать транспортный реестр.

Всего эвакуировать планируют 21-57 тысяч человек. Учитывая то, что население области составляет более 1 миллиона человек, то Кремль эвакуирует всего около 5%. Лишь в областном центре проживает более 435 тыс. человек.

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Нельзя исключать, что под эвакуацию в случае аварии на АЭС попадут лишь "избранные". Их планируют вывозить из Курска и окрестностей на север области.

Среди населенных пунктов, куда могут отправить людей, являются такие: Железногорск, Большое Солдатское, Щигры, Горшечное. На подготовку к эвакуации россиянам дали время до 20 октября 2023 года.

провокации на Курской АЭС
РФ может подорвать Курскую АЭС / фото: ЦНС
провокации на Курской АЭС
РФ может подорвать Курскую АЭС / фото: ЦНС
провокации на Курской АЭС
РФ может подорвать Курскую АЭС / фото: ЦНС

Можно предположить, что Москва хочет во всем обвинить Украину. Однако в ЦНС сразу отметили, что Силы обороны Украины не собираются атаковать атомные станции.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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