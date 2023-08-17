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Мусиенко рассказал, как крылатые ракеты Taurus изменят ситуацию на фронте

Анна Ярославская
17 августа 2023, 12:06 обновлено 17 августа, 12:12
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Ракеты Taurus - лишь один из нужных ВСУ инструментов для продолжения контрнаступления и нанесения ударов по вражеским объектам.
Александр Мусиенко, ракеты Taurus
Александр Мусиенко рассказал, изменят ли ракеты Taurus ситуацию на поле боя / Коллаж: Главред, фото facebook.com/musiienkoua, wikimedia.org

Германия может передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Однако, значение этих поставок слишком переоценено. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Эти ракеты помогут нам поддерживать огневую мощь на том же уровне, что и сейчас, когда наносятся удары Storm Shadow и SCALP, просто к этим ракетам добавятся несколько десятков Taurus. Мы сможем уничтожать больше вражеских объектов, но ракеты кардинально не изменят ситуацию на поле боя", - сказал он.

По словам Мусиенко, Taurus - лишь один из нужных нам инструментов для продолжения контрнаступления и нанесения ударов по вражеским объектам, среди которых в том числе и Крымский мост.

"Впрочем, вряд ли нам дадут ракеты Taurus в количестве, которое способно ускорить контрнаступление и кардинально изменить ситуацию на поле боя. Однако на определенных участках фронта использование Taurus действительно может ускорить продвижение наших войск", - резюмировал эксперт.

Смотрите интервью Александра Мусиенко Главреду:

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

Украина обратилась с официальным запросом в Германию, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. О поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц беседовали в Берлине в начале мая.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна пока не приняла никаких решений о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, Германия остается осторожной в таких вопросах.

10 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в итоге должна получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS от Германии и США. Страны изучают возможность передачи их Киеву, понадобится время. Ракеты позволят ВСУ наносить удары вглубь позиций российских оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Силам обороны Украины необходимы ракеты дальнего радиуса действия Taurus и АTACMS, чтобы ускорить контрнаступление, снизить боевой потенциал оккупантов агрессора России и сохранить больше жизней украинских военных.

Тем временем канцлер ФРН Олаф Шольц до сих пор не определился насчет поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По крайней мере это следует из его ответа немецким СМИ.

"Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение, что работает, что имеет смысл, каков может быть наш вклад", - сказал он в эфире ZDF.

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