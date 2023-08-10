Украина получит ракеты Taurus и ATACMS, США и ФРГ ведут консультации – Кулеба

Дальнобойные ракеты от США и Германии позволят силам обороны Украины наносить удары в глубину позиций оккупантов РФ, отметил Дмитрий Кулеба.

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Украина в итоге получит ракеты Taurus и ATACMS, нужно подождать - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина в итоге должна получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS от Германии и США. Страны изучают возможность передачи их Киеву, понадобится время. Ракеты позволят ВСУ наносить удары вглубь позиций российских оккупантов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает Reuters, глава внешнеполитического ведомства оптимистично настроен по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus и ATACMS от Берлина и Вашингтона. Нужно лишь время.

К тому же, по его словам, такие ракеты позволят бить тыловым позициям оккупантов России.

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"Они (США и Германия) находятся в процессе проведения собственных расчетов и анализа. И эти возможности... я думаю, что они будут раскрыты. Но для этого требуется больше времени", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

Немецкое издание Der Spiegel в конце мая опубликовало материал о том, что Украина попросила у Германии сверхмощные крылатые ракеты Taurus. Согласно сведениям журналистов, Киев обратился к Берлину с официальным запросом. Также, по данным немецкой прессы, Зеленский ранее уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Шольцем.

Позже в Германии дали ответ о передаче ракет Taurus Украине. Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что Берлин пока осторожно рассматривает такой вариант, и никаких решений еще не было принято.

В ФРГ призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus в начале августа. Напомним, депутат парламента Германии от правящей СДПГ Андреас Шварц заявил, что контрнаступление украинских сил обороны буксует, поэтому Киеву следует передать ракеты дальнего радиуса действия.

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